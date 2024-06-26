前游泳冠軍「飛魚」：美國運動員已不再相信世界反興奮劑組織

美國兩名在奧運會游泳比賽中獲得過金牌的選手向眾議院一小組委員會表示，美國運動員已經不再相信世界反興奮劑組織（WADA）會在下個月舉行的巴黎夏季奧運會開幕前剝奪所有作弊者的比賽資格。

（德國之聲中文網）今年早些時間有消息披露23名中國遊泳運動員在2021年東京奧運會前被檢測出服用提高成績的藥物，但世界反興奮劑組織卻極力捍衛允許他們參加2021年奧運會的決定。其中5名游泳運動員後來贏得了獎牌，包括三枚金牌。美國著名游泳運動員菲爾普斯（Michael Phelps）和施密特（Allison Schmitt ）周二（6月25日）向眾議院的一個委員會提交了他們的證詞。

有「飛魚」之稱的菲爾普斯是歷史上獲得獎牌數量最多的游泳運動員，他曾23次獲得奧運會金牌。施密特曾4次摘取金牌，她是美國800米自由泳接力隊的一員。該隊在東京奧運會上獲得銀牌，屈居於中國隊之後。中美兩隊都打破了之前的接力世界紀錄。

施密特在委員會上說：「我們努力比賽。我們刻苦訓練。我們遵守每一項規則。我們從容地接受了失敗。我們當中許多人都會被這次可能受到興奮劑影響的比賽結果困擾」。

在東京奧運會前藥檢呈陽性的11名中國遊泳運動員將再次參加巴黎奧運會的比賽。

有「飛魚」之稱的菲爾普斯是歷史上獲得獎牌數量最多的游泳運動員，他曾23次獲得奧運會金牌。 圖片來源： AP

菲爾普斯則表示，7年前也曾在同一委員會就世界反興奮劑組織處理俄羅斯政府支持的興奮劑問題作證，但是什麼都沒有改變。

他說：「我再次坐在這裡，我清楚地意識到，世界反興奮劑組織的任何改革嘗試都失敗了，根深蒂固的系統性問題依舊存在，這些問題一次又一次地損害了國際體育的完整性和運動員的公平競爭權利。」

世界反興奮劑組織接受了中國反興奮劑官員的結論。中方稱23名運動員在一家飯店因為受污染的食物攝入了違禁物質。

「這種違禁藥物只能以藥丸形式獲得，不知何故最終出現在游泳運動員下榻的一家飯店的廚房裡，」華盛頓州共和黨眾議員羅傑斯 (Cathy McMorris Rodgers) 說，世界反興奮劑組織「不知何故得出結論認為這種解釋是合理的」。

世界反興奮劑組織表示，當時由於中國對新冠肺炎疫情的限制，無法對陽性檢測結果進行「實地調查」，並得出結論認為，該機構無法反駁中國當局的解釋。

世界反興奮劑組織主席班卡（Witold Banka）也被邀請參加眾議院組織的聽證會，但是他拒絕出席。

班卡在一份聲明中表示：「世界反興奮劑組織瞭解中美兩國政府之間的緊張關係，但無權參與其中。以這種方式將反興奮劑政治化是不合適的。」

為了回應批評，世界反興奮劑機構任命了一位獨立調查員——瑞士檢察官科蒂爾（Eric Cottier），來調查其對中國案件的處理。科蒂爾於4月25日被任命，預計將在2個月內提交調查結果。但對他的任​​命也激怒了一些批評者，他們認為科蒂爾可能存在利益衝突。

美國向世界反興奮劑組織提供的資金比任何其他國家都多，今年就高達370萬美元。美國反興奮劑機構(USADA)首席執行官特拉維斯‧泰加特（Travis Tygart）呼籲美國將改革世界反興奮劑組織設定為未來向該機構提供資助的條件。

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（美聯社）

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