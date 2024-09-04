前幕僚遭控效命北京 紐約州長要求驅逐中國總領事

41歲的華裔女子孫雯涉嫌接受中國政府指示，在紐約州政府內暗自從事有利於中國政府的行動，並藉此獲得數百萬美元的不法所得。紐約州長霍楚爾回應此案，認為應該驅逐中國駐紐約總領事黃屏。美國國務院表示，黃屏確實已離任，但並非遭到驅逐。

（德國之聲中文網）一名曾替紐約前州長科莫（ Andrew Cuomo）、現任州長霍楚爾（Kathy Hochul）工作的華裔官員孫雯（Linda Sun）遭控擔任中國政府的代理人，週二（9月3日）在長島遭美國聯邦政府逮捕。霍楚爾週三（4日）表示，她在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的要求下與國務院官員通了電話，向對方表達希望驅逐中國駐紐約總領事。

霍楚爾說，國務院告知她該總領事已經不在紐約中國使團內。隨後，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向媒體釐清，霍楚爾通電話的對像是副國務卿康貝爾（Kurt Campbell），而中國駐紐約總領事黃屏在8月因任期屆滿離任，並非被美國驅逐。中國駐華府大使館尚未回應路透社的置評請求。

據台灣中央社報導，霍楚爾對於孫雯曾試圖阻撓美台官員互動感到震驚，而且紐約州政府在該時間區段確實沒有跟台灣互動，「事件程度相當驚人」，但這樣的情況根本不該發生。

美國網媒POLITICO則指出，霍楚爾多次強調孫雯是前州長任內所僱用，而且孫雯在他的任內「只是中階員工」、能接觸到的資訊「相當有限」。根據州長公開行程資訊，自2021年8月至2022年5月至少有22次會議，霍楚爾跟孫雯都有出席，其中一次會議的與會者更只有霍楚爾、孫雯和黃屏3人。

不過，霍楚爾認為，檢方已展開調查，因此現階段沒有必要針對孫雯案件，另行啟動紐約州內的調查。「我目前對我們的審查做法有信心……我們的背景調查很詳盡，花很多時間，甚至還會回溯到幼兒園時期的活動。」

圖為紐約州長霍楚爾。（資料照） 圖片來源： Scott Olson/AFP/Getty Images

孫雯面臨哪些指控？

檢方指控，孫雯在紐約州政府服務期間也在遵從中國官員指示，曾刻意阻擋台灣政府官員接觸紐約州官員，且試圖替一位紐約高官安排前往中國的旅行。

此外，孫雯還涉嫌操控紐約政府的政策訊息，將之形塑為有利於中國政府。舉例而言，中國官員曾希望請霍楚爾錄製農曆新年影片，對此孫雯稱，可以讓霍楚爾「講些你想要她說的話」；對方回應：「大部分就說節日的祝福，希望雙方友好合作。不要太政治。」

另一起事件中，孫雯曾與霍楚爾的講稿撰寫人起爭執，因為撰稿人堅持提到中國的「維吾爾人處境」；孫雯則向中國官員承諾，她絕不會讓稿子內出現此言。最後的講稿並未提及穆斯林少數群體。

圖為紐約的唐人街。（資料照） 圖片來源： Spencer Platt/Getty Images

檢察官皮斯（Breon Peace）表示，孫雯透過替中國政府謀取利益的「不法計劃」，讓自己的家庭賺取暴利。孫雯個人藉此獲取數百萬美元報酬和禮物；胡驍則在中國有生意，被指從中國政府手中獲得好處，包含價值數百萬美元的生意。

美國檢方稱，孫雯和胡驍夫婦利用這些所得，進一步從事洗錢活動，並且購買了一輛2024年的法拉利羅馬跑車，且有能力在紐約長島、夏威夷檀香山置產，這些房產約價值6百萬美元。據稱，中國官員還曾請私人廚師準備南京鹽水鴨料理，送到孫雯的父母家中。

孫雯總計面臨8項指控，包含擔任外國政府代理人但未事先登記、洗錢等。胡驍則背上3項指控，包含串謀銀行欺詐等。

兩人對所有罪名皆不認罪；布魯克林的法官已裁定兩人分別以150萬美元和50萬美元交保，下一次出庭是9月25日。孫雯的律師沙費爾（Jarrod Schaeffer）稱：「可以理解，我們的客戶對這些指控感到不安。」

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孫雯的背景

根據孫雯的公開簡歷，她曾在州政府工作大約15年。

2021年，孫雯成為霍楚爾的副幕僚長。霍楚爾辦公室發言人表示，在他們發現孫雯「不當行為」的證據之後，2023年3月開除了她，且隨即向相關單位通報，並配合執法機關調查。

孫雯也跟紐約僑界關係密切。2018年，她曾參加紐約福建華僑團體活動，向僑胞表示會「努力幫助鄉親融入主流社會，讓華人聲音變得有力量更團結」。

近年來，美國司法部持續調查涉嫌替北京工作的「中國間諜」。上個月，已歸化美國的華裔學者王書君因為幫中國政府蒐集海外異議人士的資訊，而遭美國聯邦法庭定罪。

（路透社、美聯社等）

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