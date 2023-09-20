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利比亞

利比亞是位於地中海南岸的北非阿拉伯國家。面積175.95萬平方公里，人口約617萬。

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深度報導

A man passes debris, upturned cars in Derna, Libya

利比亞洪災造成上萬人死傷

利比亞洪災造成上萬人死傷

利比亞港口城市德爾納是在颶風「丹尼爾」引發的洪災中受災最嚴重的城市，大約「四分之一座城市徹底消失」。該市5萬居民中可能有多達2萬人喪生。
自然與環境2023年9月20日7 張圖
Lybien Unwetter Derna

利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤

利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤

周二的一場特大暴風雨過後，利比亞發生洪災。堤壩崩潰、建築物被毀，東部城市德爾納至少有四分之一面積被淹，上千人死亡，上萬人失蹤。
自然與環境2023年9月12日
Libyen Führer Muammar al-Gaddafi

卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景

卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景

10年前，前利比亞獨裁統治者卡扎菲遭槍擊身亡。自此之後利比亞陷入長年內亂之中，原定於今年12月舉行的議會大選也推遲了。
政治2021年10月20日
Al-Saadi Gaddafi

卡扎菲兒子出獄 

卡扎菲兒子出獄 

其父穆阿邁爾‧卡扎菲（Muammar Gaddafi）統治利比亞時代，薩阿迪（Saadi）過著花花公子生活。卡扎菲政權垮台後數年，他被監禁。現在，薩阿迪重獲自由。
政治2021年9月6日
Symbolbild Luftangriff Libyen

希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後

希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後

2011年，北約出手，對利比亞境內起來反抗獨裁者卡扎菲的武裝團體提供支持。10年過去了，事實證明，與軍事幹預相連的希望並未能實現。
政治2021年3月19日
UN-Sicherheitsrat New York 2016 | Waffenembargo Libyen

中俄反對之下 聯合國的批評報告未能發布

中俄反對之下 聯合國的批評報告未能發布

根據聯合國有關利比亞局勢的一份報告，對該國的武器禁運迄今「完全沒能有效地實施」。而德國要求至少點明責任方的外交努力，也未能成功。
政治2020年9月26日
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