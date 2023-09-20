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利比亞
利比亞是位於地中海南岸的北非阿拉伯國家。面積175.95萬平方公里，人口約617萬。
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深度報導
利比亞洪災造成上萬人死傷
利比亞洪災造成上萬人死傷
利比亞港口城市德爾納是在颶風「丹尼爾」引發的洪災中受災最嚴重的城市，大約「四分之一座城市徹底消失」。該市5萬居民中可能有多達2萬人喪生。
自然與環境
2023年9月20日
2023年9月20日
7 張圖
利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤
利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤
周二的一場特大暴風雨過後，利比亞發生洪災。堤壩崩潰、建築物被毀，東部城市德爾納至少有四分之一面積被淹，上千人死亡，上萬人失蹤。
自然與環境
2023年9月12日
2023年9月12日
卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景
卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景
10年前，前利比亞獨裁統治者卡扎菲遭槍擊身亡。自此之後利比亞陷入長年內亂之中，原定於今年12月舉行的議會大選也推遲了。
政治
2021年10月20日
2021年10月20日
卡扎菲兒子出獄
卡扎菲兒子出獄
其父穆阿邁爾‧卡扎菲（Muammar Gaddafi）統治利比亞時代，薩阿迪（Saadi）過著花花公子生活。卡扎菲政權垮台後數年，他被監禁。現在，薩阿迪重獲自由。
政治
2021年9月6日
2021年9月6日
希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後
希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後
2011年，北約出手，對利比亞境內起來反抗獨裁者卡扎菲的武裝團體提供支持。10年過去了，事實證明，與軍事幹預相連的希望並未能實現。
政治
2021年3月19日
2021年3月19日
中俄反對之下 聯合國的批評報告未能發布
中俄反對之下 聯合國的批評報告未能發布
根據聯合國有關利比亞局勢的一份報告，對該國的武器禁運迄今「完全沒能有效地實施」。而德國要求至少點明責任方的外交努力，也未能成功。
政治
2020年9月26日
2020年9月26日
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