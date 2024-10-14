分析：中國「聯合利劍2024B」與過往有何差異？

中國官媒稱，這次軍演是針對賴清德在「雙十」國慶發表的「新兩國論」演說，警告意味濃厚。DW採訪多名專家，解析「聯合利劍2024B」與過往的圍台軍演有什麼不同。

（德國之聲中文網）中國解放軍東部戰區週一（10月14日）宣佈展開「聯合利劍 — 2024B」圍台軍演；過去幾年來，北京已多次對台灣實施大規模軍演，此次與過往軍演相比是否更具威脅性，成為各方討論焦點。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向DW表示，其實中國去年分別在蔡英文及賴清德過境美國後實施圍台軍演，這幾場軍演距離台灣本島各有遠近，「比如說北部的海域，它劃的位置（此次軍演）比前兩次更遠」。

蘇紫雲強調，這次演習重點在於北京展現封鎖台灣的野心，包含解放軍提及針對台灣「要港要域的封控」，以及中國海警擴大參與規模。

「（中國）海警這次會比較大規模參與，這個是跟以往不同的。在中國的這個情境裡面，未來如果對台灣進行封鎖，可能海軍解放軍扮演的是中國主權的角色，海警扮演海上控制和治理的部分。」

中國解放軍東部戰區14日宣佈在台海周圍實施聯合利劍軍演 圖片來源： PLA/AFP

中國官媒央視報導，4支中國海警編隊在台灣本島附近海域繞航，從台灣東部的一個區域擴展到了「圍島」的整片區域。

台灣海巡署週一上午也發佈聲明，指4艘中國海警船在上午8點駛入馬祖南竿及東引的限制水域，台灣方面同步派遣4艘巡防艇對應驅離。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次解放軍軍演規模大於今年5月的「聯合利劍 — 2024A」，但也同樣應關注此次與2023年軍演的差異。

林穎佑告訴DW，2023年時，中國解放軍將山東號航母部署在台灣東部外海，這是派遣的則是遼寧號，「這一次其實解放軍也會去測試的是，遼寧號在大修之後的狀況，可不可以達到山東號的水準」。

此外，林穎佑也指出，賴清德在今年5月的就職典禮上提及「兩岸互不隸屬」的立場，引發北京不滿，展開軍演，國慶演說又重申相同論調，「如果它（中國）沒有軍演的話，會不會讓外界、國際認為，北京默認了互不隸屬這樣的態度，這是它要去反映的事實」。

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金門未劃入軍演範圍

值得注意的是，中國在此次軍演當中，並未將金門劃入軍演範圍。但台灣海巡署金門巡防區14日上午發現一名中國籍人士駕駛橡皮艇偷渡金門猛虎嶼，當前已將相關人員押至金門料羅港。

台灣海巡署金馬澎分署指出，由於此案適逢中國軍演，不排除為中方結合對台軍演，以小艇偷渡方式進行灰色地帶襲擾。

蘇紫雲表示，中國軍演一向是「七分政治、三分軍事」，未納入金門，除了是要展現廈門海事局在金門周邊執法巡邏已經常態化，其次是凸顯金門的差異，「也就是他派遣了所謂的踩線團、觀光團到金門等等，他的做法就是把政治跟軍事高度結合，那政治又會優先於軍事」。

台灣大學政治學教授南樂（Lev Nachman）向DW分析，金門未納入軍演範圍，可能會被視為「中國試圖把焦點放在台灣本島上」的跡象，且金門民眾對中國的看法確實與台灣其他地區有很大的不同；不過，中國決定軍演方式與地點的背後邏輯，說到底仍然是「黑箱中的黑箱」，一切「都只是猜測」。

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不只是「劍指」雙十國慶演說

南樂指出，「顯而易見的是，只要民進黨執政，中國就不會打電話給海峽這岸並嘗試對話」；此外，中國把焦點指向民進黨的政治人物，暗示只要對方說了「不該說的話」，他們就會以軍事威脅來回應。

另一方面，過去幾次的軍演規模有所變化；南樂認為，關鍵的轉捩點是2022年時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。

「從單單幾架戰機，到軍事演習的質和量都變得更大規模……不幸的是，只要民進黨政治人物發表他們不是特別喜歡的聲明，我們就會看到越來越多這種反應。」

南樂認為，賴清德國慶演說的內容本身「非常溫和」，與賴清德過往的對中論調相比，反而更像是蔡英文時期的演說，而且賴清德在國慶晚會上的「祖國論」還比國慶演說更具挑釁性，「我認為，中國的反應不只是對雙十的講話，而是對賴清德總體的回應」。

中國官媒：隨時可「由訓轉戰」

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」週一在微博發文稱，「『2024B'演習投送的信號就是，我們更不允許迷惑性、欺騙性、和漸進性的『台獨』分裂矇混過關」，並稱賴清德在雙十的演說「極具欺騙性和迷惑性和危害性」，「繼續鼓吹『兩岸互不隸屬』的『新兩國論』……賴清德發表挑釁言論在先，解放軍採取必要行動懲戒在後」。

玉淵譚天稱，「『聯合利劍－2024B'演習是懲『獨』促統國家意志的集中體現……隨時可由訓轉戰，讓賴當局近距離感受戰爭威懾」，「只要『台獨』（分裂）份子挑釁一次，解放軍圍島鎖島行動將會進逼一步」。

台灣總統府發言人郭雅慧14日回應中國軍演表示，賴清德國慶演說內容強調「願與中國共同維護區域安全作出貢獻，為兩岸人民帶來福祉」，呼籲中方「理解其中善意」，勿持續以武力脅迫周邊國家。

（DW記者葉家均、李宥臻、James Chater對此文有貢獻）

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