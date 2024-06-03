六四、天安門—不能忘卻的記憶
六四流血事件過去三十多年後，中國當局仍然試圖抹殺一切有關1989年天安門民主運動的記憶。但是，美聯社攝影師威德內爾(Jeff Widener) 等記者還是成功地留下了一些歷史畫面。
民主女神
天安門晨曦下，抗議者用塑料泡沫和石膏材質在金屬支架上樹立起一座高約10米的民主女神像，女神所處位置正對天安門城樓上的毛澤東像。在6月4日清晨，士兵動用坦克和武裝車輛推倒了這座塑像。
唱歌的女警
在中國政府六四鎮壓之前，局勢已經趨於緊張，但市民們經常會向士兵和警察送東西。有時候，入城部隊會與示威者一起高唱愛國歌曲。圖中這位女警在天安門廣場上引吭高歌，而幾天之後，軍隊進駐，民主運動遭到武力鎮壓。
掙扎
1989年6月3日，六四鎮壓一天之前，人民大會堂附近，一位婦女被夾在了民主派示威者和軍隊中間。當天午夜，第38軍向手無寸鐵的民眾開火，最終奪取了被示威者佔領數周的天安門廣場。
繳獲的武器
鎮壓之前一天，數千名示威者圍繞在一輛公共汽車周圍，一張擺在車頂的桌子上擺放著繳獲的武器。在政府宣佈戒嚴之後，士兵和示威民眾之間曾一度關係微妙。示威者有時向士兵送上禮物慰問，而部隊也曾暫時退卻。
為民主而抗爭
6月3日深夜，一輛裝甲運兵車剛剛沖破了示威者搭建的路障，便在人民大會黨門前被示威者團團圍住。與此同時，不遠處的戒嚴部隊士兵正在準備對示威者開火。
燃燒著的運兵車
6月3日晚間，示威者在天安門長安街上點火焚燒一輛裝甲運兵車。這是攝影師威德內爾（Jeff Widener）當晚拍攝的最後一幅照片，此後不久他便被示威者擲出的磚頭意外擊中。雖然遭受劇烈腦震蕩，但由於手中相機的外殼抵消了大部分衝擊力，威德內爾逃過一劫，沒有生命危險。
鎮壓
6月4日，學生領導的民主運動遭血腥鎮壓之後第一天，一輛裝載著士兵的卡車在北京賓館門前的長安街上巡邏。當天，一輛類似卡車上的士兵向北京賓館大堂內站立的旅遊者開槍。
「坦克人」
6月4日，一個拿著購物袋的孤身男子站在長安街的正中間，試圖阻擋坦克編隊的去路。二十五年之後，此人的最終命運依然不為人所知。這一場景成為了天安門民主運動最具象徵意義的圖像之一。
死去的英雄
6月5日，一群民眾在長安街上展示一張據稱攝於當地一處太平間的圖片，畫面上的死者據稱都是38軍士兵在搶佔天安門廣場過程中槍殺的示威者。死者身上巨大的創口顯示士兵動用了達姆彈。國際特赦組織組織認為，至少300名平民被殺。
清掃
軍隊鎮壓民主運動後，兩位婦女正在打掃廣場，她們身後是一輛已經被燒毀的公共汽車。抗議運動中多輛汽車和軍車被燒毀，一些士兵因此身亡或受傷。
保衛毛澤東
鎮壓之後幾天，天安門城樓前始終有士兵和坦克守護。
兄弟並肩
1989年5月下旬，美聯社攝影記者威德內爾（左）和華人攝影師劉香成在紫禁城前留影紀念。當時可能他們都沒有想到，幾天之後中國政府便動用武力鎮壓了天安門民主運動。