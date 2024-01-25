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六四事件
又稱天安門事件，歐美國家媒體也用「天安門大屠殺」、「六四屠殺」等詞描述這一事件。
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深度報導
鄒幸彤涉煽動六四集會 香港法院逆轉無罪判決
鄒幸彤涉煽動六四集會 香港法院逆轉無罪判決
香港前支聯會副主席鄒幸彤在2021年因呼籲港人參加六四集會，被裁定「煽惑他人參與未經批准集結」有罪，上訴後獲得高院撤銷定罪。不過終審法院25日再度逆轉無罪判決。同時，鄒幸彤的國安法指控將在下半年開審。
政治
2024年1月25日
2024年1月25日
"法學界的良心"江平去世
"法學界的良心"江平去世
中國媒體廣泛報導了法學泰斗、中國政法大學原校長江平去世的消息。他被視為中國民商法學的奠基人之一，並且為中國的法治社會而吶喊。
社會
2023年12月19日
2023年12月19日
「六四」研究學者何曉清續簽被拒，遭香港中大解僱
「六四」研究學者何曉清續簽被拒，遭香港中大解僱
研究「六四」鎮壓的知名加拿大籍華裔學者何曉清的簽證延期被香港當局拒絕後，遭到香港中文大學「立即解聘」。她曾在哈佛大學任教，開設「六四」研究課程。
政治
2023年10月28日
2023年10月28日
中國異議人士陳思明離開台灣 稱已抵加拿大
中國異議人士陳思明離開台灣 稱已抵加拿大
因參與維權活動而多次受到拘捕的中國異議人士陳思明8日稱，他已抵達加拿大溫哥華，並感謝各界支持與協助。此前他曾滯留於台灣的桃園機場，並表示希望不要被遣返回中國。
政治
2023年9月22日
2023年9月22日
失業率高怨氣大 ？李佳琦言論惹眾怒
失業率高怨氣大 ？李佳琦言論惹眾怒
中國電商網紅李佳琦在直播間回懟一位吐槽化妝品價格太貴的網友，要其從自身找原因，有沒有在認真工作？李佳琦的回應立即引發公憤和海量評論，有網民認為他忘了百姓疾苦：「年輕人躺平擺爛不是因為不想努力不想掙錢，而是沒有機會」。
經濟
2023年9月11日
2023年9月11日
牆外文摘：習近平賣「芒果乾」 中共大限不遠?
牆外文摘：習近平賣「芒果乾」 中共大限不遠?
有評論認為，習近平最近表達的亡國感應該不是杞人憂天，清零松綁後房市依舊奄奄一息，進出口雙雙大幅衰退，青年失業率攀高到20.4%已滿足觸發顏色革命條件，這些因子放在任何朝代都是大革命的火種。
媒體
2023年6月18日
2023年6月18日
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焦點話題
牆外文摘：鄒幸彤與何桂藍，被忽略的抗爭者
有評論認為，鄒幸彤和何桂藍 「不按牌理出牌」，其抗爭具有超越司法抗爭的政治意義。但是，這一點沒有得到國際社會足夠的重視。
政治
2022年1月2日
2022年1月2日
長平觀察："國安法"會變成"球安法"嗎？
假如香港沒有抗爭運動，就沒有國安法這個緊箍咒嗎？時評人長平認為，自由是不可分割的，反抗專制也必須全球行動。
政治
2020年7月7日
2020年7月7日