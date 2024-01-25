  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

六四事件

又稱天安門事件，歐美國家媒體也用「天安門大屠殺」、「六四屠殺」等詞描述這一事件。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

鄒幸彤2021年6月5日獲保釋後離開香港警局。

鄒幸彤涉煽動六四集會　香港法院逆轉無罪判決

鄒幸彤涉煽動六四集會　香港法院逆轉無罪判決

香港前支聯會副主席鄒幸彤在2021年因呼籲港人參加六四集會，被裁定「煽惑他人參與未經批准集結」有罪，上訴後獲得高院撤銷定罪。不過終審法院25日再度逆轉無罪判決。同時，鄒幸彤的國安法指控將在下半年開審。
政治2024年1月25日
Symbolfoto Justitia

"法學界的良心"江平去世

"法學界的良心"江平去世

中國媒體廣泛報導了法學泰斗、中國政法大學原校長江平去世的消息。他被視為中國民商法學的奠基人之一，並且為中國的法治社會而吶喊。
社會2023年12月19日
香港中文大學

「六四」研究學者何曉清續簽被拒，遭香港中大解僱

「六四」研究學者何曉清續簽被拒，遭香港中大解僱

研究「六四」鎮壓的知名加拿大籍華裔學者何曉清的簽證延期被香港當局拒絕後，遭到香港中文大學「立即解聘」。她曾在哈佛大學任教，開設「六四」研究課程。
政治2023年10月28日
圖為加拿大溫哥華一景。（示意圖）

中國異議人士陳思明離開台灣 稱已抵加拿大

中國異議人士陳思明離開台灣 稱已抵加拿大

因參與維權活動而多次受到拘捕的中國異議人士陳思明8日稱，他已抵達加拿大溫哥華，並感謝各界支持與協助。此前他曾滯留於台灣的桃園機場，並表示希望不要被遣返回中國。
政治2023年9月22日
李佳琦言論引發民眾不滿，其微博粉絲一夜掉分無數。

失業率高怨氣大 ？李佳琦言論惹眾怒

失業率高怨氣大 ？李佳琦言論惹眾怒

中國電商網紅李佳琦在直播間回懟一位吐槽化妝品價格太貴的網友，要其從自身找原因，有沒有在認真工作？李佳琦的回應立即引發公憤和海量評論，有網民認為他忘了百姓疾苦：「年輕人躺平擺爛不是因為不想努力不想掙錢，而是沒有機會」。
經濟2023年9月11日
習近平是否已在擔心政權不穩？

牆外文摘：習近平賣「芒果乾」 中共大限不遠?

牆外文摘：習近平賣「芒果乾」 中共大限不遠?

有評論認為，習近平最近表達的亡國感應該不是杞人憂天，清零松綁後房市依舊奄奄一息，進出口雙雙大幅衰退，青年失業率攀高到20.4%已滿足觸發顏色革命條件，這些因子放在任何朝代都是大革命的火種。
媒體2023年6月18日
顯示更多
跳轉至下一欄 焦點話題

焦點話題

Chow Hang-Tung | Hong Kong, China

牆外文摘：鄒幸彤與何桂藍，被忽略的抗爭者

有評論認為，鄒幸彤和何桂藍 「不按牌理出牌」，其抗爭具有超越司法抗爭的政治意義。但是，這一點沒有得到國際社會足夠的重視。
政治2022年1月2日
China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz

長平觀察："國安法"會變成"球安法"嗎？

假如香港沒有抗爭運動，就沒有國安法這個緊箍咒嗎？時評人長平認為，自由是不可分割的，反抗專制也必須全球行動。
政治2020年7月7日