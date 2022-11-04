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公民抗命
又稱公民不服從、政治不服從。為在憲政體制下處於少數地位的公民表達異議的一種方式，是一種反對權的政治權利。
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深度報導
德國內政部長敦促打擊非法氣候抗議活動
德國內政部長敦促打擊非法氣候抗議活動
氣候保護活動人士採取越來越多的公民不服從方式表達抗議。德國內政部長費澤爾表示，「全力支持」警方打擊那些違反法律的抗議者，她特別提到了本周早些時候在柏林發生的一起致命事件。
社會
2022年11月4日
2022年11月4日
從「星期五為未來」到「公民不服從」
從「星期五為未來」到「公民不服從」
從「星期五為未來」到「公民不服從」上周德國聯邦議院大選舉行兩天前，全德國範圍內成千上萬的氣候保護者走上街頭參與「星期五為未來」運動。現在大選結束了，星期五為未來運動宣佈，10月22日將舉行「公民不服從」運動。
自然與環境
2021年9月30日
2021年9月30日
《願榮光》列校園禁歌？兩辦促加強國安教育
《願榮光》列校園禁歌？兩辦促加強國安教育
兩辦發稿狠批香港教育偏離「一國兩制」，須加強國安教育。另外，反送中歌曲《願榮光歸香港》被視為校園禁歌，有女教師疑因容許學生奏該曲不獲續約，學生築人鏈聲援，抗議「文革2.0」。
政治
2020年6月12日
2020年6月12日
黃之鋒案：上訴成功 心情沉重
黃之鋒案：上訴成功 心情沉重
香港青年抗議領袖黃之鋒暫時不必重回監獄。當地終審法院周二（2月6日）駁回去年夏天對這位21歲青年的監禁判決。去年8月，黃之鋒因3年前爆發的「雨傘革命」被判處6個月監禁，後被保釋，並提出上訴。
政治
2018年2月6日
2018年2月6日
拒共自主與自我審查
拒共自主與自我審查
「佔中」雖已結束，參與公民抗命者仍在繼續思考運動的價值與未來。中國高官質疑港人國家認同，時事評論人認為這僅是北京使出的「障眼法」。
2014年12月28日
2014年12月28日
澳門活動人士被盯梢
澳門活動人士被盯梢
習近平訪澳前夕，該地活動人士被監視。香港學生入境被拒。
2014年12月16日
2014年12月16日
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