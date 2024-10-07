公投過關 哈薩克斯坦將建首座核電站

哈薩克斯坦建設該國首座核電站的計劃，在為此舉行的公投中獲得多數支持。中國和俄羅斯都在參與計劃中新的核電站的競標。

（德國之聲中文網）位於中亞的哈薩克斯坦是世界最大的鈾礦生產國，並擁有豐富的油氣儲量，但長期以來卻受到能源短缺的困擾。

該國選舉委員會周一宣佈，在周日（10月6日）舉行的全民公投中，超過71%的投票者支持建造核電站。投票率為63.66%。

這個擁有2000萬人口的哈薩克斯坦主要依靠燃煤電廠來滿足電力需求，其次是水力發電和其它可再生能源。哈薩克斯坦需要進口電力，其中大部分來自俄羅斯。

中國、法國、俄羅斯和韓國參與了新電站的競標，該電站將建在巴爾喀什湖畔。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫說，該核電站將是 「哈薩克斯坦獨立以來最大的項目」。托卡耶夫周日表示，他傾向於 「由全球擁有尖端技術的公司組成的國際財團」承建該項目。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫（中）稱核電站是該國獨立以來最大的建設項目 圖片來源： Turar Kazangapov/REUTERS

曾是蘇聯核試驗場

在公投準備過程中，贊成派陣營一直佔據主導地位，而擔心可能發生意外的反對者要發出自己的聲音則遇到阻礙。據當地私營媒體報導，公投前幾周有數十人被捕。



核能在哈薩克斯坦也是一個敏感問題。1949年至1989年期間，蘇聯在今哈薩克斯坦境內進行了約 450 次核試驗，使150萬人受到輻射影響。



新的核電站將建在中亞第二大湖巴爾喀什湖畔草原上部分被廢棄的村莊烏爾肯（Ulken）附近。 一些當地人希望該項目能帶來就業，而另一些人則對項目對湖水品質的影響表示擔憂。



為了提高投票率，當局允許未在選民名單上登記的人參加投票。公投當天，各大城市的公共汽車免費通行，以方便人們前往投票站。

總統托卡耶夫在投票前說："全民公決本身進一步證明了哈薩克斯坦在過去五年中發生的巨大變化，是國家傾聽民眾這一新理念的明確體現。」



（法新社）

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