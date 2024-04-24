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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

兩次世界大戰

第一次世界大戰（1914年8月—1918年11月），-第二次世界大戰（1939年－1945年）。

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即時新聞

2024年4月24日

4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕

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深度報導

Eine Ausgabe des Grundgesetzes

75年前 德國基本法廢除死刑

75年前 德國基本法廢除死刑

1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權2024年4月21日
Deutschland | Verteidigungsminister Pistorius verabschiedet Brigade Litauen

德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外

德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外

對德國聯邦國防軍而言，這可謂歷史性時刻: 德國派出先遣部隊前往北約東翼立陶宛，為常駐該國做準備，計劃在當地部屬5000軍力。這是二戰以來，德國首次在境外基地長期駐軍。
政治2024年4月9日01:24 分鐘
1939年希特勒在啤酒館前向納粹老兵發表演講，就在他離開後不久，一枚安放在演講台上的炸彈爆炸了。而希特勒因為提前了演講的時間而躲過了這場暗殺。

啤酒館政變失敗與希特勒崛起

啤酒館政變失敗與希特勒崛起

1923年希特勒在慕尼黑貝格勃勞凱勒啤酒館發動政變，試圖推翻魏瑪共和國，史稱「啤酒館政變」。此時距納粹崛起希特勒掌權還有十年。儘管該政變以失敗告終，但已成功將希特勒推上了政治舞台。
政治2024年4月7日
靖國神社每年春季和秋季舉辦祭祀

靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司

靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司

日本靖國神社選了一名前軍事指揮官擔任其新宮司，此舉可能引發爭議。這是自1978年以來，首次有日本前軍事官員擔任這職位。
政治2024年3月15日
圖為委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的資料圖片

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由2024年3月6日
八分之一決賽中，拜仁最終以3:1戰勝拉齊奧

在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕

在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕

歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會2024年3月6日
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