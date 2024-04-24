You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
兩次世界大戰
第一次世界大戰（1914年8月—1918年11月），-第二次世界大戰（1939年－1945年）。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
75年前 德國基本法廢除死刑
75年前 德國基本法廢除死刑
1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外
德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外
對德國聯邦國防軍而言，這可謂歷史性時刻: 德國派出先遣部隊前往北約東翼立陶宛，為常駐該國做準備，計劃在當地部屬5000軍力。這是二戰以來，德國首次在境外基地長期駐軍。
政治
2024年4月9日
2024年4月9日
01:24 分鐘
啤酒館政變失敗與希特勒崛起
啤酒館政變失敗與希特勒崛起
1923年希特勒在慕尼黑貝格勃勞凱勒啤酒館發動政變，試圖推翻魏瑪共和國，史稱「啤酒館政變」。此時距納粹崛起希特勒掌權還有十年。儘管該政變以失敗告終，但已成功將希特勒推上了政治舞台。
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
日本靖國神社選了一名前軍事指揮官擔任其新宮司，此舉可能引發爭議。這是自1978年以來，首次有日本前軍事官員擔任這職位。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由
2024年3月6日
2024年3月6日
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會
2024年3月6日
2024年3月6日
顯示更多
廣告