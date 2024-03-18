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圖片來源： Reuters
兩會
中華人民共和國全國及地方各級人民代表大會和中國人民政治協商會議兩者合稱時的簡稱，一般在每年3月在北京舉行。
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即時新聞
2024年3月18日
2024年3月18日
中國稱經濟表現「全面超預期」 專家怎麼說？
2024年3月5日
2024年3月5日
如何解讀中國經濟增長目標與軍費增幅？
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深度報導
德語媒體：沒有高潮的習峰會
德語媒體：沒有高潮的習峰會
中國人大會議如期結束後，德語媒體評論指出，在黨統領一切、習近平統領黨的時代，中國的政治固化和經濟開放已成為不可調和的矛盾。
政治
2024年3月12日
2024年3月12日
中國兩會閉幕：經濟求解，安全為本
中國兩會閉幕：經濟求解，安全為本
當地時間周一下午，十四屆中國全國人大二次會議在北京舉行閉幕會，為期一周的中國本年度兩會落下帷幕。會議雖然較多關注中國經濟面臨的挑戰，但推出具體措施卻有限。
政治
2024年3月11日
2024年3月11日
客座評論：中國經濟可以看高一線
客座評論：中國經濟可以看高一線
經濟學者沈凌分析認為，中國政府沒有延續連續多年來不斷下調經濟增長率目標值的慣性，把目標依舊定在了5%，這表現出政府意識到持續減緩增速帶來的負面影響，決意提高經濟增長率。
經濟
2024年3月11日
2024年3月11日
兩會「和統」基調不變 台官員：脅迫性加強
兩會「和統」基調不變 台官員：脅迫性加強
今年「兩會」上，中國對台論述該如何解讀，掀起各界討論。台灣國安局長蔡明彥認為，綜合研判近期局勢，中國對台正在進行「脅迫性的和統」。這是什麼意思？而對於金門翻船事件，他又有何分析？
政治
2024年3月11日
2024年3月11日
中國兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控
中國兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控
本周兩會召開期間輿論管制升級，VPN受到限制，社群網站也受到更嚴格的審查，關於取消總理記者會等多個話題標籤遭到刪除。
政治
2024年3月10日
2024年3月10日
中國人大民生記者會關鍵詞：穩就業 穩樓市
中國人大民生記者會關鍵詞：穩就業 穩樓市
中國當局坦言，就業總量壓力不減，穩就業還需付出更多的努力。與此同時，該國穩定房地產市場的任務依然艱巨，傳染病防控形勢也仍舊嚴峻。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
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焦點話題
德語媒體：弱勢的總理
取消已有三十多年歷史的總理記者會，無疑是本次人大會議爆出的最大冷門之一。儘管中國官方並未給出取消記者會的原因，但德語媒體普遍認為，此舉顯示中國總理的職權正在被進一步削弱。
媒體
2024年3月8日
2024年3月8日
專訪許成鋼：光靠高科技救不了中國經濟
中國經濟的「痛點」在哪裡？如果要扭轉中國經濟的「頹勢」，究竟該怎麼做？DW專訪經濟學家許成鋼，請他替中國經濟「診斷開藥」。
經濟
2024年3月8日
2024年3月8日
人大報告刪「和平統一」 對台強硬或過度解讀？
中國漁船金門翻覆案談判僵持之際，中國總理李強在兩會期間發表政府工作報告，涉台部份刪除了慣例出現的「和平統一」，引發揣測。有學者向DW表示不必「過度解讀」，也有專家指出北京未來對台方針可能「多做少說」。
政治
2024年3月5日
2024年3月5日
當改變慣例成常態——中國總理記者會為何取消？
中國宣佈今年的人大閉幕後不舉行記者會，如無特殊情況，十四屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。該消息引起海內外廣泛關注，在中國的社群網站則成为被禁止討論的話題。海外社交平台上，研究中國問題的專家學者紛紛發表評論。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
危機中的中國
在安徽的一個鐘點工市場，不少人一大早就在路邊等活。招工的人不多，薪水也很低。這些人感覺到，目前中國的經濟形勢不容樂觀。經濟形勢預計將成為人大會議的主要議題之一。請看德廣聯記者的實地報導。
經濟
2024年3月4日
2024年3月4日
中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會
中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？
經濟
2024年3月4日
2024年3月4日