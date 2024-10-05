兩岸關注「中國撤僑載回1名台灣人」

以黎戰火升級，多國安排撤僑行動。中國官媒大力宣傳「祖國強大」的同時，也有媒體特別關注了「中國撤僑載回1名台灣人」的消息。

（德國之聲中文網）隨著黎以局勢升級，英國、德國、加拿大、日本、澳洲和美國等多國紛紛採取行動，撤離在黎巴嫩的本國公民。據台灣中央社3日報導，台灣外交部當天表示，共有6名台灣人在黎巴嫩，其中3名10月初返台，2名因家庭因素決定繼續留在當地，但有1名台灣人原因學業考量選擇不撤離，9月臨時搭乘中國安排的貨輪離開，所有過程台灣駐處均有掌握。

另據中國官媒新華社周二報導，中國政府組織先後兩批撤僑：第一批69名在黎巴嫩中國公民及11名外籍家屬乘船前往塞普勒斯，第二批146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。由中方承建的援黎巴嫩國家高等音樂學院項目作為此次撤離臨時集結點。據不完全統計，在黎中國公民超過200人，其中150餘人為該項目人員。據當地僑領介紹介紹，目前仍有一些人選擇留在黎巴嫩，其中大部分已在黎組建家庭，留下的人已經儲備好物資。

以黎戰火升級，硝煙彌漫 圖片來源： Aziz Taher/REUTERS

每逢撤僑 必提「戰狼」

講述中國在非洲撤僑故事的中國影片《戰狼2》於2017年上映，據中國媒體介紹，這部電影創造了中國電影史的票房紀錄。自此之後，每每中國組織撤僑行動後，就有媒體提及這部影片，發表「戰狼再現」或「《戰狼》真實上演」等類似文章，宣傳愛國敘事。這次在黎巴嫩的撤僑行動也不例外。

與此同時，中國官媒在中國社媒微博上發起#底氣來自強大的祖國#、#自黎撤離中國公民一路上都很放心#等話題的討論。根據微博統計，截至發稿，92家媒體發布的#中國飛機炮火中逆行至黎巴嫩撤僑#成為熱搜榜的第二名，閱讀量超過6000萬，討論量1.9萬。相關話題下的可見留言多以肯定和贊許為主。

據報導，第一批69名在黎巴嫩中國公民及11名外籍家屬乘船抵達塞普勒斯 圖片來源： Li Jing/Xinhua/IMAGO

中國媒體廣泛轉載台灣學者言論

也有媒體特別關注了「中國撤僑載回1名台灣人」的消息。中央廣播電視總台旗下的「看台海」微信公眾號發表文章，題為「祖國是最好依靠「」大陸撤僑行動從未忘記台灣同胞」。「看台海」寫道：「戰火無情，祖國有愛。大陸的撤僑行動又一次在島內引發關注。」

另據台灣中時網3日報導，台大哲學系教授苑舉正在TVBS的政論節目《新聞大白話》中節目提及：「另外有一個消息非常重要，大家都沒有提到，說有3個香港人，還有1個台灣人吶！不曉得那個台灣人坐到那個車，受到中國大陸保護的時候，心裡什麼感覺？「」你要想到，在這種情況，生死交關、緊急危難的時候，就再也沒有認同不認同的存在，先出來再講！」

中時網還介紹，苑舉正稍晚在中天新聞的《盧秀芳辣晚報》節目直言：「想要保命的話，你最好到哪去都把台胞證帶著！」，「撤僑的時候就是中國人，這個沒有話講，因為是中國大陸在撤僑。」苑舉正的此番言論也以短影片形式被中國媒體廣泛轉載。值得一提的是苑舉正不是第一次被中國媒體關注，去年新華網還發表專門介紹他的文章，題為：台灣大學哲學教授苑舉正：「我是百分之一百的中國人」。

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