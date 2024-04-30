兩名烏克蘭傷兵在德國遇刺身亡

兩名烏克蘭傷兵在巴伐利亞療養期間遭遇凶殺，犯罪嫌疑人是一名俄羅斯人。此案同俄烏戰爭是否有關聯？慕尼黑檢察署至少不排除案件有政治背景的可能性。

（德國之聲中文網）基輔方面證實，在巴伐利亞小城穆爾瑙（Murnau)遇刺身亡的兩名男子是烏克蘭傷兵，事發前，他們正在德國境內接受治療。烏克蘭媒體報導稱，烏克蘭外交部長庫列巴已責令外交人員同德國安全部門保持密切聯絡，確保犯罪嫌疑人依法受到嚴厲懲處。

庫列巴對德國安全部門能夠在事發後第一時間內逮捕犯罪嫌疑人表示感謝。據稱，犯罪嫌疑人是一名現年57歲的俄羅斯男子。他涉嫌在周六殺害了兩名烏克蘭人。上周六，在穆爾瑙一家購物中心的停車場上，人們發現了兩名身負嚴重刀傷的男子。

同俄烏戰爭有關？

慕尼黑檢察機關已經接手了案件的調查工作。檢察署一名發言人表示，目前還不能排除案件有政治背景的可能性。慕尼黑檢察署下屬的巴伐利亞反極端及恐怖主義中心(ZET)具體負責此案。

巴伐利亞內政部長赫爾曼：案件仍在調查中。 圖片來源： Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance

此前，警方曾表示，截至目前為止，並沒有證據顯示該案同俄羅斯發起的侵烏戰爭有關聯。德國生活著數十萬俄羅斯人及烏克蘭人。

兩名遇難烏克蘭男子分別為23歲和36歲。檢察機關稱，上述兩人的死亡原因都是刀傷，其中23歲男子在事發現場被發現時已經死亡，另一名36歲男子則是送院搶救後不治身亡的。周日，法官已經批准了對犯罪嫌疑人的逮捕令。一名警方發言人表示，三名男子在案發前可能就已經相識。

巴伐利亞內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）對巴伐利亞廣播電台表示：「有證人稱，案發前，就曾看到三名涉案人員在一起。有線索顯示，涉案人員當時曾飲酒。這一切都有待進一步調查。」

（德新社，法新社）

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