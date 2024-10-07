兩位美國科學家獲諾貝爾醫學獎

本年度的諾貝爾生理學或醫學獎授予兩名美國科學家，表彰他們發現microRNA（小分子核糖核酸）及其在轉錄後基因調控中的作用。

（德國之聲中文網）2024年度諾貝爾生理學或醫學獎授予美國科學家維克多‧安布羅斯（Victor Ambros） 和加裡‧魯夫昆（Gary Ruvkun）。他們發現了microRNA（小分子核糖核酸）及其在轉錄後基因調控中的作用。

現年70歲的安布羅斯在位於沃賽斯特的馬薩諸塞大學醫學院任教，72歲的魯夫昆在哈佛大學醫學院從事研究。兩人將分享1100萬瑞典克朗（約合97萬歐元）的獎金。

諾貝爾獎委員會在瑞典卡羅琳斯卡皇家醫學院的新聞發布會上指出，兩位科學家的突破性發現揭示了一種全新的基因調控（gene regulation）原理，這種原理已經被證明在多細胞生物（包括人類）的發育和生理功能具有至關重要的意義。

他們的研究關注一個十分基礎的問題：為什麼一個生物體裡的每一個細胞攜帶的是相同的遺傳訊息，最終卻發展成為功能截然不同的細胞。答案是，這取決於遺傳訊息如何受到調控，而小分子核糖核酸在其中扮演關鍵角色。

具體而言：一個生命體的每一個細胞儘管都擁有相同的染色體，但是不同的細胞類型依然具備不同的特性。比如肌肉細胞和神經細胞就具有完全不同的功能。相同的基因能夠讓細胞發育出不同的功能，正是仰賴於兩位科學家發現的調控原理。這一發現為理解生物體功能及其如何發育開闢了新的維度。

例如若沒有microRNA，細胞和組織可能無法正常發育，異常調節可能導致癌症，基因突變導致先天性聽力損失、眼睛和骨骼疾病等疾病。除此之外，基因調控出錯，可能導致癌症、糖尿病或自體免疫疾病等慢性病。

小分子核糖核酸microRNA又可寫為miRNA，不同於mRNA（信使核糖核酸）。與後者相關的研究獲得了去年的諾貝爾生理或醫學獎。

(綜合報導)

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