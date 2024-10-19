全球首次：AI機器人繪制的肖像畫將在蘇富比拍賣

蘇富比將拍賣由機器人藝術家艾達繪畫的作品 – 計算機之父圖靈的肖像畫。預計拍賣價格可高達15萬英鎊。

（德國之聲中文网）主辦單位於本周三（10月16日）宣布，由人工智慧驅動的機器人艾達（Ai-Da）將創造歷史，成為首個在大型拍賣行出售自己繪畫作品的機器人藝術家。

這幅由人形機器人藝術家艾達（Ai-Da）創作的作品，將成為首件在大型拍賣行出售的機器人藝術作品，預計將於下個月在倫敦的蘇富比拍賣行拍賣，預計售價可達15萬英鎊（合18萬歐元，19.6萬美元）。

作为人工智慧驅動的機器人，艾達創作的作品描繪的正是人工智慧之父、現代計算機科學之父、英國數學家艾倫‧圖靈（Alan Turing）。這幅圖靈肖像畫被描述為"令人難以忘懷"的（haunting）。

據蘇富比在其主頁上介紹，這幅大型畫作名为《人工智慧之神》（AI God）。該作品曾於2024年5月，作為一組五聯畫中的一幅，首次在聯合國展出。

這幅圖靈肖像畫（右數第二幅）已於今年5月作為五聯畫中的一幅首次在聯合國展出 圖片來源： Ai-Da Robot Studio/dpa/picture alliance

具有人類特徵的機器人

這款超級逼真的機器人設計成一個類似人類女性的形象：擁有面部、一雙大眼睛，還戴著一頂棕色假發。機器人通过人工智慧算法進行藝術創作，眼睛裡裝有攝影頭，還有一雙仿生手。

畫廊老闆兼艾達機器人工作室創始人艾丹‧梅勒（Aidan Meller）帶領團隊與來自牛津大學和伯明翰大学的人工智慧專家一起研發打造了這款機器人。

艾達在2022年繪制的音樂偶像肖像：戴安娜‧羅斯（Diana Ross）、肯德裡克‧拉馬爾（Kendrick Lamar）、比莉‧艾利什（Billie Eilish）和保羅‧麥卡特尼（Paul McCartney）。不用說也能看出畫的誰是誰吧？ 圖片來源： Photoshot/picture alliance

具有象徵意義的藝術作品

梅勒表示，圖靈在二戰期間作為密碼破譯者而聞名，早在20世紀50年代，他就对人工智慧的力量表達了擔憂。

梅勒說，這幅作品"柔和的色調和破碎的面部特徵"似乎暗示了"圖靈曾警告我們在管理人工智慧時將面臨的挑戰和困難"。他還稱，艾達的作品"空靈且令人難以忘懷"，並在"不斷質疑人工智慧的力量將把我們引向何處，反映了全球競相利用其力量的趨勢。"

艾達還曾在2022年登上媒體頭條。2022年6月，艾達亮相英國格拉斯頓伯裡音樂節（Glastonbury Festival），並在此期間通過使用眼中的攝像头，人工智慧算法和仿生繪畫手臂對音樂節上的演出者進行現場繪畫。

蘇富比數字藝術拍賣會將於10月31日至11月7日舉行。

（法新社，德新社）

折紙機器人的百變妙用 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國交響樂團音樂會 機器人當指揮 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。