全球媒體辣評巴黎奧運會開幕式

法國媒體稱這場開幕式「很棒，但有些部分用力過猛」，德國媒體盛贊「美麗而瘋狂，連雨都被打敗了」，義大利媒體則認為「很多法國，很多巴黎，幾乎沒有奧運會」，最感到沮喪的是韓國媒體，認為巴黎當局連基本功都沒有做好。

（德國之聲中文網）周五（7月26日），巴黎奧運會別開生面，打破傳統，將開幕式變成了在塞納河上的航行，而不是在體育場內的表演。

全球電視觀眾欣賞到了這場在巴黎的橋樑、河岸和屋頂上進行的表演。開幕式最終由法國運動員瑪麗-喬澤‧佩雷克和泰迪‧裡內點燃奧運聖火，加拿大歌手席琳‧迪翁出現在埃菲爾鐵塔的二層露台，動情地高唱《愛的頌歌》。

然而，大約6000名運動員、3000名表演者、30萬名觀眾和數十位世界各國領導人不得不在活動的大部分時間裡忍受大雨，有些人被淋成了落湯雞，但也有媒體將此描述為「雨中的浪漫」。

以下是世界各地媒體對巴黎這場雄心勃勃的開幕式的評價。

法國：很棒，但有些部分用力過猛

《世界報》在一篇熱評中寫道，導演托馬斯‧喬利「成功地在變成巨型舞台的首都呈現了一場沉浸式的表演」。

《費加羅報》稱這場表演「很棒，但有些部分用力過猛」。該報稱觀眾「本可以省去」觀看一些畫面，包括時裝秀表演再現《最後的晚餐》。

美國：更豐富也有臃腫

《紐約時報》發表的評論文章寫道，河上的遊行「讓開幕式變得更大、更豐富多樣和更有趣。但它也讓開幕式變得更普通——只是又一個為電視製作的臃腫表演」。

《華盛頓郵報》則給了更多的贊賞，指出主辦單位的「大膽思維」讓一場近年來受歡迎程度下降的活動重新閃耀。

中國：一場「流動的盛宴」

中國的新華社發表評論文章稱，「浪漫之都」巴黎首次將現代奧運會開幕式從體育場搬到開放城市空間，在雨中的塞納河上，復活了百年前海明威筆下「流動的盛宴」，為奧運史增添一頁異彩。

文章說，開放辦賽突破界限，讓更多人參與賽會、感受奧林匹克榮光；踐行「可持續」理念，眾多巴黎地標性建築與賽事完美結合；繼續增加時尚新興項目，霹靂舞成為奧運「新兵」。更開放更包容，奧林匹克運動順應時代之勢，創新突破，主動求變。

韓國：有想像力但缺乏基本功

韓國媒體注意到使用整個城市作為背景的「令人印象深刻的」想像力，這場開幕式卻因為韓國國家隊被錯誤地介紹為北韓隊而黯然失色。

韓國CBS電台表示，儘管這一事件無疑是一個誠實的錯誤，但巴黎主辦單位在應該是活動的基本功部分失敗了，令人失望。

德國：美麗又瘋狂，連雨都被打敗了

德國《法蘭克福匯報》寫道：「它既美麗又瘋狂。法國徹底改革了開幕式……到最後連雨也被打敗了」。

德國《圖片報》對席琳‧迪翁時隔四年重返舞台表示驚嘆，稱她戰勝病魔，「像狀態最好的時候一樣歌唱。她的表演值得給一枚金牌」。

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英國：冗長而奇怪的民族主義辦公室派對

英國《太陽報》在其頭版上開玩笑說「濕濕的游戲開始了！」，並配有被雷射包圍的埃菲爾鐵塔的圖片，形容開幕式為壯觀。

《每日郵報》的標題為「鬧劇！」，主要是指當天早些時候的火車中斷，也認為巴黎當局在天氣上的賭注「徹底失敗」。

《衛報》的撰稿人將塞納河上的船隻遊行形容為「像在看一系列冗長而奇怪的民族主義辦公室派對」，但總結說席琳‧迪翁以「令人瞠目結舌」的表演拯救了這場活動。

義大利：很多法國，很多巴黎，幾乎沒有奧運會

《米蘭體育報》稱這場開幕式「前所未有，甚至是非凡的。是一場偉大的表演還是一部冗長乏味的作品，取決於你的觀點和感受。」

《晚郵報》將表演比作一場當代藝術表演，但指出「有些觀眾感到無聊，有些感到有趣，許多人覺得這場表演令人失望」。

《共和國報》稱開幕式掩蓋了運動員的光芒，「很多法國，很多巴黎，幾乎沒有奧運會……一面鏡子，不朽的巴黎顧影自憐，發現自己如此豐富，太過豐富而且全身濕透」。

（路透社等）

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