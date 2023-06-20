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全球媒體論壇
德國之聲全球媒體論壇（Deutsche Welle Global Media Forum）
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深度報導
薩爾瓦多調查記者獲得德國之聲言論自由獎
薩爾瓦多調查記者獲得德國之聲言論自由獎
德國之聲全球媒體論壇（GMF）正在波昂舉行，來自薩爾瓦多的記者奧斯卡‧馬丁內茲獲得「言論自由獎」。儘管受到當局打壓，他還是堅持進行新聞報導，揭露暴力和腐敗。
社會
2023年6月20日
2023年6月20日
德國之聲全球媒體論壇：疫情後的新聞報導與媒體自由
德國之聲全球媒體論壇：疫情後的新聞報導與媒體自由
本屆德國之聲全球媒體論壇在「顛覆與創新「的主題下探討新冠危機後的新聞報導之路。德國總理梅克爾宣佈了論壇的開幕。
新聞自由
2021年6月15日
2021年6月15日
2019全球媒體論壇：民粹主義、傳媒與權力
2019全球媒體論壇：民粹主義、傳媒與權力
在傳媒、政界和社會，到底誰掌握權力？來自世界各地的參與者們將在波昂舉行的德國之聲第12屆全球媒體論壇上討論這一議題。
媒體
2019年5月26日
2019年5月26日
新技術成為鏟除貧富不均的利器
新技術成為鏟除貧富不均的利器
使用無人機以及用手機講述故事怎麼能同貧富不均聯繫起來？的確，無人機空中拍攝的鏡頭可以讓人身臨其境地感受到不平等的存在。
技術
2018年6月17日
2018年6月17日
歡樂頌「突襲」全球媒體論壇
歡樂頌「突襲」全球媒體論壇
在「全球媒體論壇」的會場上，突然響起歌聲。這是怎麼回事？
文化
2018年6月13日
2018年6月13日
01:02 分鐘
德國之聲全球媒體論壇：探討"不平等"
德國之聲全球媒體論壇：探討"不平等"
全球範圍内的不平等現象是第11屆德國之聲全球媒體論壇的主題。來自世界各地的2000名與會者齊聚波昂，探討媒體應該如何應對這個問題，以及如何以身作則逆轉這種不平等。
媒體
2018年6月10日
2018年6月10日
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