  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

全球媒體論壇

德國之聲全球媒體論壇（Deutsche Welle Global Media Forum）

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

來自薩爾瓦多的記者馬丁內茲（Óscar Martínez）

薩爾瓦多調查記者獲得德國之聲言論自由獎

薩爾瓦多調查記者獲得德國之聲言論自由獎

德國之聲全球媒體論壇（GMF）正在波昂舉行，來自薩爾瓦多的記者奧斯卡‧馬丁內茲獲得「言論自由獎」。儘管受到當局打壓，他還是堅持進行新聞報導，揭露暴力和腐敗。
社會2023年6月20日
Message from German Chancellor Angela Merkel | DW Global Media Forum 2021

德國之聲全球媒體論壇：疫情後的新聞報導與媒體自由

德國之聲全球媒體論壇：疫情後的新聞報導與媒體自由

本屆德國之聲全球媒體論壇在「顛覆與創新「的主題下探討新冠危機後的新聞報導之路。德國總理梅克爾宣佈了論壇的開幕。
新聞自由2021年6月15日
Banner zur Bewerbung des Global Media Forum mit Thema, Datum und Ort

2019全球媒體論壇：民粹主義、傳媒與權力

2019全球媒體論壇：民粹主義、傳媒與權力

在傳媒、政界和社會，到底誰掌握權力？來自世界各地的參與者們將在波昂舉行的德國之聲第12屆全球媒體論壇上討論這一議題。
媒體2019年5月26日
"Unequal Scenes" Fotoprojekt von Johnny Miller

新技術成為鏟除貧富不均的利器

新技術成為鏟除貧富不均的利器

使用無人機以及用手機講述故事怎麼能同貧富不均聯繫起來？的確，無人機空中拍攝的鏡頭可以讓人身臨其境地感受到不平等的存在。
技術2018年6月17日
Opening ceremony

歡樂頌「突襲」全球媒體論壇

歡樂頌「突襲」全球媒體論壇

在「全球媒體論壇」的會場上，突然響起歌聲。這是怎麼回事？
文化2018年6月13日01:02 分鐘
Global Media Forum GMF 2018

德國之聲全球媒體論壇：探討"不平等"

德國之聲全球媒體論壇：探討"不平等"

全球範圍内的不平等現象是第11屆德國之聲全球媒體論壇的主題。來自世界各地的2000名與會者齊聚波昂，探討媒體應該如何應對這個問題，以及如何以身作則逆轉這種不平等。
媒體2018年6月10日
顯示更多