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全民公投

亦稱公民投票、公投、全民公決。

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深度報導

格林海德的居民投票對當地特斯拉工廠擴建說「不」

市民公投說不，特斯拉德國工廠擴建遇阻

市民公投說不，特斯拉德國工廠擴建遇阻

特斯拉德國超級工廠所在地方的居民在一次公民問卷調查中，以壓倒多數反對特斯拉的大規模擴建計劃。特斯拉在德國擴大產能的前景被打上了一個問號。
社會2024年2月21日
巴黎市民就SUV停車費舉行全民公投

巴黎公投：SUV停車費上調三倍

巴黎公投：SUV停車費上調三倍

巴黎周日舉行的一次投票中，多數民眾贊成將自重1.6噸以上SUV的停車費漲至每小時18歐元。這是巴黎建設自行車化城市計劃的又一重大舉措。
自然與環境2024年2月5日
在2020年的公投中，普丁為自己鋪平了連任的道路

普丁明年將競選總統 若勝選再留任六年

普丁明年將競選總統 若勝選再留任六年

俄羅斯官媒報導稱，普丁已表示將參與明年三月的總統選舉。由於2020年通過的修憲公投，再加上對反對派的打擊，沒有強力競爭者的普丁很有可能再次連任。
政治2023年12月8日
Taiwan Wahl 2022

你需要知道的：台灣2022九合一選舉

你需要知道的：台灣2022九合一選舉

這周六（11月26日）的台灣「九合一」選舉究竟選什麼？有什麼重要的議題？對台灣未來政治走向和兩岸關係的發展有何影響？ DW德國之聲中文為您推出懶人包。
政治2022年11月24日11 張圖
18歲夠不夠「格」投票？台灣朝野皆支持，但民意仍有分岐（資料照片）。

台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？

台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？

18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
政治2022年11月22日
官方初步計票結果還未出爐，法蘭克福市長費德曼就公開對媒體承認即將被罷免

何以成「渣男」? 法蘭克福親民市長被公投罷免

何以成「渣男」? 法蘭克福親民市長被公投罷免

根據「國際透明組織」發布的數據，德國政壇的清廉程度在全球排名高居第十，不過這並不意味著德國高官就不會腐敗。周日，曾經以親民著稱的法蘭克福市長就在一次全民公投中被罷免，主要原因是：動用公權力為家人謀福利。
腐敗2022年11月7日
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