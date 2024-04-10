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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

全景觀看「習馬會」

2015年11月7日，中國國家主席習近平與時任台灣總統馬英九在新加坡舉行會晤，被視為兩岸關係一大突破。2024年4月11日，已經卸任總統多年的馬英九在訪問中國大陸期間再次與習近平會見。

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即時新聞

2024年4月10日

「馬習二會」北京登場

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深度報導

台灣前總統馬英九4月10日在北京與中國國家主席習近平二度會晤

牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策

牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策

有評論認為，習近平在「馬習二會」的「溫情喊話」是王滬寧對台「迂直之計」之一。王滬寧主導聯美制台是為了「防獨」，拉攏非綠則是為了「促統」，其目的都是指向賴清德。
政治2024年4月21日
中國國家主席習近平4月10日在北京會晤台灣前總統馬英九

牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？

牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？

有評論指出，台灣政大最新調查顯示「自認中國人」比率再創新低，僅有2.4%，馬英九卻仍在習近平面前一口一個「兩岸中國人」、「同屬中華民族、都是炎黃子孫」講得極為順口，違背了台灣主流民意。
政治2024年4月14日
external

兩岸民眾怎麼看「馬習二會」?

兩岸民眾怎麼看「馬習二會」?

台灣前總統馬英九4月10日在北京與中國國家主席習近平再度會晤。兩岸民眾如何看待「馬習二會」?
政治2024年4月11日01:14 分鐘
4月10日習近平在人民大會堂東大廳同馬英九第二次握手

客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣

客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣

習馬二會落下帷幕，本文作者認為，中國大陸今後幾年以經濟發展為重，需要習近平親自出面對台灣釋出軟調子為兩岸緊張情形降溫，於是，馬英九充當了這樣一個「工具」，而且樂於扮演這個角色。
鄧聿文
評論
政治2024年4月11日
台灣前總統馬英九10日率團於北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤

分析：「習馬二會」釋信號？能否奏效？

分析：「習馬二會」釋信號？能否奏效？

時隔9年，「習馬二會」在北京登場，習近平與馬英九同聲強調「中華民族」的民族主義敘事，「九二共識」也再次被提及。有學者向DW指出，這顯示北京目前仍傾向通過贏得民心的方式實現「和平統一」。
政治2024年4月11日
馬習二會中，馬英九在致詞一開始時稱習近平為「習總書記」，過程中將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口。

客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九

客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九

台灣的前總統馬英九和中國國家主席習近平的「馬習二會」落幕並回到了台灣。馬英九「雖千萬人吾往矣」、不計毀譽、不論成敗，也希望能和習近平再次會面，這是為什麼？兩人說的話中又有何涵義？
詹威克
評論
政治2024年4月11日
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台灣前總統馬英九專訪

台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治2024年1月10日09:19 分鐘