You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
內蒙古
內蒙古自治區位於中國北部，與蒙古國(外蒙古)接壤。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
中國應急部長：內蒙礦難事故造成53人"失聯或死亡"
中國應急部長：內蒙礦難事故造成53人"失聯或死亡"
正在進行的中國兩會期間，一名高級官員表示，上個月內蒙發生的煤礦坍塌事件中，有53人"失蹤或死亡"。當局似乎已經停止了搜救行動。
社會
2023年3月8日
2023年3月8日
內蒙礦難凸顯中國煤礦安全隱患
內蒙礦難凸顯中國煤礦安全隱患
中國內蒙古一處露天煤礦2月22日發生坍塌事故，造成多人死傷。在過去一年裡，當局要求煤礦提高產量，同時煤礦事故比2021年增加了近一倍。
經濟
2023年2月24日
2023年2月24日
中國疫情繼續擴散 內蒙幹部因防疫不力被免職
中國疫情繼續擴散 內蒙幹部因防疫不力被免職
中國十一黃金周過後的新一輪疫情已經波及11個省份。北京、武漢馬拉松比賽紛紛延期。蘭州市各類居民小區均實行封閉式管理。內蒙古一旗委書記因防疫不力被免職。
社會
2021年10月26日
2021年10月26日
內蒙通遼連環槍擊案 致5人死
內蒙通遼連環槍擊案 致5人死
一名持槍者在中國北部城市通遼製造一起襲擊案，造成5人死亡。當地政府部門稱，肇事者已被警方逮捕。
社會
2019年3月25日
2019年3月25日
11月來煤礦事故不斷 內蒙32名礦工遇難
11月來煤礦事故不斷 內蒙32名礦工遇難
內蒙古赤峰一家煤礦發生瓦斯爆炸，已造成32人遇難。本周二黑龍江一起煤礦事故已造成21人死亡。中國官方稱，11月共發生5起較大煤礦事故。
經濟
2016年12月4日
2016年12月4日
前內蒙古公安廳長被控謀殺提起公訴
前內蒙古公安廳長被控謀殺提起公訴
中國最高人民檢察署周三透露，內蒙古原公安廳長、原政協副主席趙黎平因涉嫌故意殺人等罪被正式提起公訴。有媒體消息稱，趙黎平與被害人疑為情人關係。
2016年2月4日
2016年2月4日
顯示更多
廣告