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內蒙古

內蒙古自治區位於中國北部，與蒙古國(外蒙古)接壤。

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深度報導

China | Unglück in Kohlemine in Alxa League

中國應急部長：內蒙礦難事故造成53人"失聯或死亡"

中國應急部長：內蒙礦難事故造成53人"失聯或死亡"

正在進行的中國兩會期間，一名高級官員表示，上個月內蒙發生的煤礦坍塌事件中，有53人"失蹤或死亡"。當局似乎已經停止了搜救行動。
社會2023年3月8日
China | Unglück in Kohlemine in Alxa League

內蒙礦難凸顯中國煤礦安全隱患

內蒙礦難凸顯中國煤礦安全隱患

中國內蒙古一處露天煤礦2月22日發生坍塌事故，造成多人死傷。在過去一年裡，當局要求煤礦提高產量，同時煤礦事故比2021年增加了近一倍。
經濟2023年2月24日
China Ausbruch Coronavirus im Nordwesten

中國疫情繼續擴散 內蒙幹部因防疫不力被免職

中國疫情繼續擴散 內蒙幹部因防疫不力被免職

中國十一黃金周過後的新一輪疫情已經波及11個省份。北京、武漢馬拉松比賽紛紛延期。蘭州市各類居民小區均實行封閉式管理。內蒙古一旗委書記因防疫不力被免職。
社會2021年10月26日
Symbolbild Waffe Pistole Revolver

內蒙通遼連環槍擊案 致5人死

內蒙通遼連環槍擊案 致5人死

一名持槍者在中國北部城市通遼製造一起襲擊案，造成5人死亡。當地政府部門稱，肇事者已被警方逮捕。
社會2019年3月25日
China Chifeng Explosion in Kohlebergwerk

11月來煤礦事故不斷 內蒙32名礦工遇難

11月來煤礦事故不斷 內蒙32名礦工遇難

內蒙古赤峰一家煤礦發生瓦斯爆炸，已造成32人遇難。本周二黑龍江一起煤礦事故已造成21人死亡。中國官方稱，11月共發生5起較大煤礦事故。
經濟2016年12月4日
Symbolbild Waffe Pistole Revolver

前內蒙古公安廳長被控謀殺提起公訴

前內蒙古公安廳長被控謀殺提起公訴

中國最高人民檢察署周三透露，內蒙古原公安廳長、原政協副主席趙黎平因涉嫌故意殺人等罪被正式提起公訴。有媒體消息稱，趙黎平與被害人疑為情人關係。
2016年2月4日
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