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克林頓
比爾‧克林頓為美國民主黨政治人物，曾於1993年-2001年任美國總統。
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即時新聞
2024年3月29日
2024年3月29日
三任總統聯袂登台 拜登募得數千萬競選資金
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
「通俄門」調查報告批評FBI搞雙標
「通俄門」調查報告批評FBI搞雙標
美國前總統川普委任的"通俄門"事件特別調查員經過四年調查之後發表了詳盡的調查報告。報告中對聯邦調查局當年就川普竞選團隊所謂通俄指控的調查提出了激烈的批評。
政治
2023年5月16日
2023年5月16日
曾勸說烏克蘭棄核 克林頓說後悔了
曾勸說烏克蘭棄核 克林頓說後悔了
美國前總統克林頓近日在接受愛爾蘭一家媒體採訪時表示，他為自己曾在1994年施壓烏克蘭在《布達佩斯安全保障備忘錄》中同意放棄核武器表示遺憾。他說，如果基輔現在仍然擁有核武器，俄烏衝突可能就不會發生。
政治
2023年4月6日
2023年4月6日
克林頓：北約東擴是「正確時刻的正確之舉」
克林頓：北約東擴是「正確時刻的正確之舉」
美國前總統克林頓在接受採訪談到烏克蘭戰爭時，駁斥了有關北約東擴是烏克蘭戰爭肇因的說法。他表示，如果沒有北約東擴，和平可能更早被打破。
政治
2022年9月19日
2022年9月19日
破了傳統？ 布希、克林頓肖像被移出白宮前廳
破了傳統？ 布希、克林頓肖像被移出白宮前廳
CNN報稱，近日，原掛在白宮入口大廳的前任總統克林頓和小布希的肖像被移至鮮少訪客的「老家庭餐室」，被疑是對白宮的一項未成文傳統的違逆。
政治
2020年7月20日
2020年7月20日
「復仇」川普 希拉蕊力挺拜登
「復仇」川普 希拉蕊力挺拜登
希拉蕊‧克林頓對拜登的支持並不讓人感到意外。川普团隊選戰經理帕斯卡爾稱 「川普曾經擊敗過她一次，現在他將擊敗她選擇的候選人。」
政治
2020年4月29日
2020年4月29日
特朗普疑曾試圖獲取民主黨內部郵件
特朗普疑曾試圖獲取民主黨內部郵件
新的調查報告顯示，2016年大選期間，川普及其競選團隊曾試圖從維基解密網站獲取民主黨的郵件，以便使民主黨候選人希拉蕊陷入不利境地。
政治
2019年11月3日
2019年11月3日
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