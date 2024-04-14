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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

債務危機

債務可以簡單的解釋為一個自然人或公司、財團、組織、政府等機構法人虧欠其他個體的東西，可以是金錢，也可以是別的有價物。

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即時新聞

2024年4月14日

從穩定到負面：惠譽下調中國評級展望

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深度報導

照片中幾個人向山谷俯視，山谷裡橫亙著被炸毀的部分山谷橋

德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？

德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？

公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟2024年4月21日
China Liupanshui | Wumengshan Grand Bridge

德語媒體：中國滴答作響的定時炸彈

德語媒體：中國滴答作響的定時炸彈

德語媒體關注到近日中國廣泛報導的貴州女企業家向政府討工程款、卻被控"尋釁滋事"的消息，認為這反映出地方債台高築的問題。而出現在許多地區的類似案例如同一枚枚小型定時炸彈。
經濟2024年3月6日
世茂曾是中國排名前20的房地產開發商

德意志銀行擬向中國房企世茂提清算訴訟

德意志銀行擬向中國房企世茂提清算訴訟

路透社報導稱，德意志銀行準備在香港向中國房地產開發商世茂集團提出清算訴訟。2022年，世茂未能償還到期的10億美元債券，價值117億美元的外債被視為違約。
經濟2024年3月2日
China I Evergrande Group

盛極而哀 中國房產業風雨飄搖

盛極而哀 中國房產業風雨飄搖

外界估計，房地產業佔中國GDP的四分之一以上。2021年，中國強化對房地產業融資的監管，此後產業又面臨接二連三的危機，開發商先後爆發違約，被迫展開債務重組。儘管央行和地方政府放鬆限購政策，但在經濟發展預期低迷的情況下，刺激措施似乎難以奏效。
經濟2024年2月28日6 張圖
圖為碧桂園位於上海的辦公室。

步恆大後塵？碧桂園遭債權人提清盤呈請

步恆大後塵？碧桂園遭債權人提清盤呈請

債台高築的恆大集團今年1月剛被勒令清盤，如今碧桂園也遭債權人提出清盤呈請。碧桂園稱這是「單一債權人的激進行動」，將極力反對呈請。中國房地產是否又將颳起另一陣風暴？
經濟2024年2月28日
中國經濟在2023年沒能像預期的那樣實現疫情後快速反彈，復甦依舊乏力。

牆外文摘：中國人會再次跌入貧困嗎？

牆外文摘：中國人會再次跌入貧困嗎？

有評論認為全部土地和整個銀行體系的國有制，導致了中國經濟增速逐年下降。確定的是這已在發生，還會繼續發生；不確定的只是變壞的速度會有多快。如果危機爆發就會突然之間出現大規模失業；但如不爆發金融危機，那麼就是「溫水煮青蛙」式的逐漸越搞越壞。
經濟2024年2月18日
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