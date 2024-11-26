債務剎車：維持還是松綁？

德國基本法中「債務剎車」規定引發的爭執，最終導致了德國執政聯盟的垮台。現在已經展開的選戰活動中，是否應對憲法中有關債務剎車的規定進行改革，已經成了各政黨相互爭執的一個熱點話題。

（德國之聲中文網）有人要求盡快就債務剎車的規定進行改革，有人則主張相關規定必須得到嚴格遵守。按照債務剎車的規定，政府只有在特定情況下才可以舉債，而且舉債規模也只能在規定範圍之內。

然而，在預算虧空嚴重、經濟發展遲緩的當下，是否仍應堅持債務剎車的規定，越來越多的人對此提出質疑。相關的爭論也是導致執政聯盟最終分道揚鑣的主要導火索，因為社民黨、綠黨和自民黨在此問題上無法達成一致。而現已開始的選戰中，債務剎車問題已經成為各方爭議的熱點。

社民黨主張放寬「債務剎車」

社民黨籍總理肖爾茨是改革債務剎車規定的積極倡導者。在一次上百名社民黨地方政治家參加的集會上，肖爾茨表示：「我們不是要取消債務剎車，我們也不希望取消債務剎車，但我們希望相關規定能夠變得更具可操作性。」

肖爾茨表示，截至2028年，國防支出必須增加至大約800億歐元，這樣才能滿足北約2%軍費要求的規定。按照北約的相關規定，各成員國都應將國民生產總值的2%用於國防。

這位社民黨總理還表示，政府還需承擔償還舊債等一系列支出，這其中包括抗擊新冠疫情、緩解俄烏戰爭造成的能源價格飆升以及為聯邦國防軍提供特別款項等。

肖爾茨表示：「問題在於，為了遵守債務剎車的規定，我們必須以德國的未來和社會團結為代價嗎？」他認為，不應為了保障國防開支，而減少對未來的投資，或者縮減退休人員的福利。「有鑑於此，我認為，有必要對債務剎車規定進行了合理的改革。」

德國總理肖爾茨：有必要對債務剎車規定進行了合理的改革。 圖片來源： Michael Sohn/AP/picture alliance

為了保」債務剎車「 自民黨退出執政聯盟

直到前不久，一直擔任交通燈聯邦政府財政部長的自民黨主席林德內則堅持必須嚴格遵守債務剎車規定。現如今，林德內已經被解除部長職務，在債務剎車問題上不肯通融的自民黨也離開了執政聯盟。作為林德內的繼任，社民黨政治家庫基斯(Jörg Kukies) 則是總理肖爾茨為債務剎車規定松綁主張的支持者。

此前接受《商報》採訪時，庫基斯表示，債務剎車作為基本原則當然是正確的，經濟狀況良好的年份裡，該規定讓政府花錢有節制，也能為經濟不好的年景留下充足的財力，以應對危機。但庫基斯同時也表示，「對債務剎車規定，進行適度改革也是值得的，因為這樣才能為一些長期投資項目獲得資金。」庫基斯同時也表示，基於歐盟的相關規定，德國政府可操控的資金本來就非常有限，「即便沒有債務剎車的規定，我們也需要遵守歐盟有關舉債問題的規定。」

11月7日，自民黨退出執政聯盟。 圖片來源： Christoph Soeder/dpa/picture alliance

聯盟黨立場有所鬆動

在債務剎車的問題上，反對黨聯盟黨一貫主張維持現有規定。不過，基民盟基社盟總理候選人默爾茨前不久表示，對債務剎車規定進行修正，是一個可以考慮的選項。大約一周前，默爾茨表示，為了投資和進步，為了我們後代的生活環境，可以考慮改革債務剎車規定，但「絕不可以為了消費或提高社會福利，而改變這一規定。」

不過，在聯盟黨內部，各派就債務剎車規定仍有激烈爭論。旨在防止聯邦政府和聯邦州過度舉債的「債務剎車」規定是在2009年被收入基本法的，當時擔任總理的則是基民盟政治家梅克爾。這位前總理最近也發出了改革「債務剎車」規定的呼籲。現年已70歲的前總理梅克爾在其回憶錄中寫道，為了投資未來，有必要對債務剎車規定進行改革，「為了子孫後代的福祉，『債務剎車』這一主張本身是沒錯的。但為了避免對社會資源的爭奪，為了適應人口老齡化的發展，對債務剎車進行改革則是必要的，因為只有這樣，才能提高舉債額度，以便為未來進行投資。」

基民盟總理候選人肖爾茨：絕不可以為了消費和提高社會福利，而改變債務剎車。 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance



有一點是相當明確的，沒有基民盟基社盟的支持，改革債務剎車規定將無從談起。因為，債務剎車規定已經寫入基本法，要想進行相關改革，必須獲得聯邦議院和聯邦參議院的三分之二多數支持。而下屆聯邦議院選舉中，一旦選項黨或「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW） 獲得較高支持率，那麼，傳統大黨形成三分之二多數地位的難度也將徒然增高。

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