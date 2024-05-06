停止烏戰、公平貿易：馬克宏、馮德萊恩向習近平施壓

周一，法國總統馬克宏、歐委會主席馮德萊恩在巴黎與習近平會晤，呼籲習近平使用北京的影響力，阻止俄羅斯對烏克蘭的戰爭。同時，二人還呼籲這位中國領導人接受公平的全球貿易秩序。

（德國之聲中文網）習近平對法國為期兩天的國事訪問是他自2019年以來首次出訪歐洲。他還將前往塞爾維亞和匈牙利。習近平在法媒發表的文章中表示，期盼歐洲大陸和平。但分析人士並不期待會取得突破。

在馬克宏、馮德萊恩和習近平的三方會晤中，馬克宏表示，與北京在包括烏克蘭在內的重大危機中協調，是絕對關鍵的。馬克宏還敦促在歐中貿易中要有對所有各方都公平的規則。

馬克宏說：「我們大陸的未來非常清楚地取決於我們繼續以一種平衡的方式與中國發展關係的能力。」

習近平則表示，中歐應堅持夥伴定位，開展戰略協作，為世界和平與發展作出新的貢獻。

馬克宏、馮德萊恩與習近平的三方會談 圖片來源： Gonzalo Fuentes/REUTERS

法國、歐盟期待中國對俄發揮影響力

儘管在烏克蘭衝突中宣稱中立，但中國實際上為俄羅斯提供支持，俄軍工生產中已經在使用中國的機械工具。這令歐洲擔憂。

馮德萊恩在會談後表示，需要做出更多努力，阻止兩用物資運往俄羅斯，進而用於戰爭。她補充說，「這的確影響歐中關係」。

馮德萊恩表示，法國、歐盟期待中國向俄羅斯發揮影響力，停止俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。她說，歐中在和平和安全上有共同的利益。

馮德萊恩還表示，她有信心，習近平會繼續扮演一個重要的角色，緩解俄羅斯作出的核威脅的緊張局勢。就在數小時前，普丁下令在烏克蘭附近的部隊參與核武器演練。

據中國國家媒體報導，習近平表示，中國一直在積極推動烏克蘭和平談判。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是參與方。

習近平開始訪問歐洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

習近平：不存在中國產能過剩問題

馬克宏和馮德萊恩都表示，貿易是會談的一個優先議題，並強調歐洲將在對華經濟關係中捍衛其戰略利益。

馮德萊恩表示，為保護經濟和安全，歐洲在面對艱難決定時不會退縮。

她表示，仍有顯著的不平衡，令人深為關切。她列舉中國對"湧入歐洲市場"的電動汽車和鋼鐵產品的補貼。

據中國官方新華社英文電訊，習近平表示，無論是從比較優勢的角度還是全球市場的需求來看，都不存在「中國產能過剩問題」。

三方會談結束後，馬克宏與馮德萊恩陪同習近平離開 圖片來源： Gonzalo Fuentes/REUTERS

人權組織抗議

人權組織敦促馬克宏在會談中提出人權問題，包括對維吾爾人人權的侵犯，以及將記者投入監獄。

人權觀察組織王松蓮（Maya Wang）表示：「馬克宏總統應向習近平表明，北京的反人類罪行將給中國與法國的關係帶來後果。」

記者無疆界組織在凱旋門前用卡車字牌抗議，上面寫著在中國被拘押的119名記者的名字，稱習近平是新聞自由最大的危害者之一。

國際聲援西藏運動和法國國際人權聯盟組織也敦促馬克宏將人權事務列入與習近平會談的核心議題。一些示威者在習近平抵達的周日舉行示威，要求西藏自由。

國際特赦組織組織則呼籲馬克宏要求釋放維吾爾經濟學教授伊力哈木‧土赫提--他於2014年因分裂國家罪名的指控被判終身監禁，以及其他繫獄的活動人士。

周二，馬克宏將與習近平夫婦前往比利牛斯山脈，作為更具個人特色的行程--他兒時時常去那裡。

儘管如此，分析人士認為，馬克宏難以向這位中國領導人施加多少影響力，即便有盛大的紅地毯歡迎儀式，以及周二海拔2000多米的山區之行。

習近平此行的另外兩站塞爾維亞和匈牙利被視為歐洲最為支持莫斯科的國家。

歐洲外交關係委員會亞洲項目主任歐特爾（Janka Oertel）認為，馬克宏在貿易和烏克蘭議題上發出的訊息不大可能對中國產生顯著影響。

（法新社、美聯社等）

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