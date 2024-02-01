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倫敦
英國首都，大倫敦區的人口800餘萬。1831年至1925年間，倫敦為世界最大的城市；而今，圍繞大倫敦的城市帶依然是全球最大規模的城市圈之一。
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深度報導
賣房抵債 碧桂園出售倫敦房產
賣房抵債 碧桂園出售倫敦房產
同恆大一樣陷入債務危機的中國另一家房地產巨頭碧桂園即將銷售其位於倫敦的一個房產項目。此前，就有消息稱，碧桂園正在掛牌轉讓位於中國境內和澳洲的一些房產項目。
經濟
2024年2月1日
2024年2月1日
不願入鏡 走開就好
不願入鏡 走開就好
一名本來就擁有幾百萬粉絲的鋼琴博主，幾天來更是紅透天際：他槓上幾名請他刪除影片的中國人，堅稱有權在英國公共場合拍攝。
社會
2024年1月23日
2024年1月23日
德國追加對巴勒斯坦人的援助 倫敦30萬人遊行籲加薩停火
德國追加對巴勒斯坦人的援助 倫敦30萬人遊行籲加薩停火
鑑於加薩平民在以哈戰爭中遭受巨大苦難，德國宣佈再向巴勒斯坦領土提供3800萬歐元的人道援助。周六，加薩地帶最大的醫院希法醫院遭炮火襲擊停電。在倫敦，30萬親巴勒斯坦人的示威者舉行遊行，呼籲立即停火。
政治
2023年11月12日
2023年11月12日
牆外文摘：中國經濟危機對美國影響不大
牆外文摘：中國經濟危機對美國影響不大
有評論認為，中國似乎正徘徊在一場危機的邊緣，看起來很像2008年世界其他地區所經歷一樣。但是，這場危機對美國金融或貿易的影響不大。
政治
2023年8月27日
2023年8月27日
牆外文摘：如何阻止年邁獨裁的習近平打台灣？
牆外文摘：如何阻止年邁獨裁的習近平打台灣？
有評論認為，外交手段沒能阻止普丁入侵烏克蘭，也不大可能改變習近平吞併台灣的念頭，他已將收復台灣描述為實現「中華民族偉大復興」的重要一步。想收復失地的獨裁者們一般不會被好言好語說服。他們只能被強大軍事力量和韌性經濟體的聯盟阻止。
政治
2023年8月20日
2023年8月20日
該為倫敦紅磚巷的漢字貼上標籤嗎？
該為倫敦紅磚巷的漢字貼上標籤嗎？
周末的紅磚巷Brick Lane 總是充滿了熙熙攘攘的人群，彰顯了東倫敦輕鬆自在，奔放，嬉皮的氛圍。這裡總是不乏藝術家們的表演和展覽，然而上周日 （8月6日）在此一面牆上出現的涂鴉卻意外地引起了大家的爭議。
文化
2023年8月8日
2023年8月8日
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焦點話題
專訪：獲德國庇護李東昇 過來人身份助手足
周末在倫敦的「國際連動聲援12港人」集會中，除一眾居英港人參與，獲德國難民庇護的本土民主前線前成員李東昇低調現身於人群中。李東昇接受德國之聲專訪時透露，此行從德國到英國倫敦聲援12港人外，亦接觸當地流亡香港青年，以過來人身份向他們提供支援。
政治
2020年10月26日
2020年10月26日