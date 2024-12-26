俄羅斯稱挫敗一系列烏克蘭刺殺俄官員企圖

俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，已挫敗一系列針對俄高級軍事官員的暗殺企圖，並逮捕了四名俄羅斯公民。一周前，俄生化部隊司令在莫斯科遇刺身亡。

（德國之聲中文網）本周四（12月26日）俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，俄羅斯高級國防官員成為暗殺目標，但暗殺企圖已被成功阻止，涉嫌準備參與襲擊的四名俄羅斯公民已被拘留。

俄高級官員成刺殺目標

據俄羅斯國家媒體塔斯社報導，俄羅斯聯邦安全局表示，一名烏克蘭特工在一名俄羅斯國防官員的汽車底部放置了炸彈。

塔斯社援引俄羅斯聯邦安全局新聞辦公室的聲明稱「已經查明，烏克蘭情報部門招募了一名俄羅斯公民以實施該襲擊行為。此人偽裝成被驅逐者，途經摩爾多瓦和喬治亞，於2024年11月從烏克蘭抵達莫斯科。」

俄羅斯聯邦安全局還表示，另一名烏克蘭情報人員原本計劃將偽裝成禮物的炸彈交給一名俄羅斯國防部官員，但在接近襲擊目標前被逮捕。

但以上說法無法被獨立證實。

俄中將被刺

今年12月17日，俄羅斯武裝力量輻射、化學和生物防護部隊司令基裡洛夫中將（Igor Kirillov）被炸死。當天早上，其司機前往莫斯科梁贊大街一處建築物接基裡洛夫，二人在走出大樓門口時，綁在門口附近一輛電動踏板車上的簡易爆炸裝置被引爆。

多家媒體援引匿名消息來源稱，烏克蘭安全局（SBU）是此次襲擊的幕後主使。

俄羅斯聯邦安全局表示，已拘留一名涉案嫌疑人。

聖誕節當日烏能源設施遭襲

與此同時，烏克蘭在聖誕節當天遭俄羅斯導彈和無人機襲擊，致多個地區停電。烏克蘭總統澤倫斯基表示，此次襲擊針對的是該國的能源基礎設施。

「普丁故意選擇在聖誕節發動襲擊，還有什麼比這更不人道的嗎？超過70枚導彈，包括彈道導彈，以及100多架攻擊型無人機。目標是我們的能源系統，」澤倫斯基表示。

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（路透社、德新社）

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