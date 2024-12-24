俄羅斯戰場上的北韓士兵傷亡已逾千人

北韓向俄羅斯派遣萬人兵員支持，據多方消息，在那裡同烏克蘭作戰的北韓士兵傷亡嚴重。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周一（12月23日）表示，在俄羅斯庫爾斯克地區，已有超過3000名北韓士兵傷亡。他在X上表示，「北韓向俄羅斯軍隊增派士兵和補給軍事裝備的風險依然存在的」，「我們將對此作出明確回應」。

澤倫斯基提到的數字遠高於韓國軍方公佈的相關數字。也在周一，韓國聯合參謀本部（JCS）稱，在被派至俄羅斯支援對烏克蘭戰事的北韓士兵之中，傷亡人數超過千人。該部在一份聲明中提到：「從各種資訊和情報來源，我們評估最近與烏克蘭軍隊交戰的北韓軍隊已有約1100人傷亡。」聯合參謀本部還表示，平壤正在「準備輪調或額外部署士兵」。

此外，聯合參謀本部也指出，北韓正在生產「自殺式無人機」，以進一步支持莫斯科，並向俄羅斯軍隊提供「240毫米火箭發射器和170毫米自走炮」。

路透社引述該部一名官員的話報導，自殺式無人機是金正恩重點關注的任務之一，北韓已表示有意將這些飛行武器交給俄羅斯。

就在上個月，烏克蘭、韓國和美國的消息來源一致報告稱，北韓至少已將1萬名士兵派往俄羅斯，有些報導稱這一數字達到了1.2萬人。基輔在兩周前也曾表示，俄羅斯軍方如今在庫爾斯克邊境地區進攻行動中，加大使用北韓士兵。

白宮國家安全溝通顧問：三千北韓士兵入俄「令人擔憂」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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