俄羅斯：庫爾斯克核電站發現彈片 多地啟動反恐行動

俄烏雙方在俄羅斯庫爾斯克地區的交戰持續，國際原子能機構就當地核電站受到的威脅表達關切。俄方稱烏方行徑將全球整個核工業置於危險當中，並宣佈在多地啟動反恐行動。

（德國之聲中文網）國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）敦促俄羅斯和烏克蘭在俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk）的交戰中保持最大限度的克制，以避免發生核事故，帶來嚴重核輻射後果。

根據聯合國新聞網站的消息，格羅西周五（8月9日）發表上述聲明，就戰鬥對庫爾斯克地區的核電站造成威脅表達關切。 該網站介紹，烏克蘭於8月6日開始對俄羅斯庫爾斯克地區發起了一次大規模的越境進攻。烏方派出約1000名士兵，配備坦克和裝甲車，深入俄羅斯境內約10公里，攻佔了庫爾斯克的多個城鎮。這次進攻在軍事上對俄羅斯造成了壓力， 戰鬥目前仍在繼續，局勢發展尚不明朗。

地處俄烏邊境的庫爾斯克地區是俄羅斯最大核電站之一的所在地。格羅西在聲明中提醒各方在武裝衝突期間確保遵守核安全與核安保的七項支柱原則和五項具體原則。他表示，這些原則是在俄羅斯與烏克蘭衝突的背景下為扎波羅熱核電站制定的，但同樣適用於庫爾斯克局勢。原則強調必須確保核電站的本身完整性，無論核電站位於何處。

俄羅斯向庫爾斯克地區增派裝備 圖片來源： Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

局勢「明顯複雜化」

據俄羅斯衛星通訊社周六報導，俄羅斯國家原子能公司表示，庫爾斯克核電站近幾天內的周邊局勢明顯變得更加複雜，存在遭到烏軍襲擊的危險。該公司指出：「8月8日星期四，在核電站區域內，包括在放射性廢物處理綜合體區域，發現了被擊落的導彈的碎片。基輔政權8月9日晚的行動導致變電站癱瘓，導致離庫爾斯克核電站最近的庫爾恰托夫市停電。」

俄常駐維也納代表團周五在官方電報頻道發布消息稱，俄方已就庫爾斯克核電站情況向國際原子能機構做出通報，即8月8日在核電站發現彈片和碎片。」該代表團還指出，目前還沒有出現直接炮擊庫爾恰托夫市、核電站和能源基礎設施的情況，但緊張局勢依然存在，烏克蘭的魯莽行徑不僅威脅到俄羅斯的核設施，並且將全球整個核工業置於危險當中。

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄方宣佈三州實施反恐行動

國際原子能機構周五向俄羅斯衛星通訊社表示，他們正在監測核電站所在地庫爾斯克州周邊情況，並與俄羅斯和烏克蘭保持聯繫，目前無需擔心核安全。

庫爾斯克州長周三宣佈當地進入緊急狀態，並表示已加強了針對附近核電站的保安措施。俄羅斯軍隊正在該地區展開反擊，並表示已摧毀大量烏克蘭軍備。然而，雙方的戰損數據尚無法核實。

烏軍此次挺進俄羅斯領土顯然是兩年半以來基輔方面發動的最大規模的跨境攻擊。俄羅斯國家反恐委員會周五發布通報宣佈，即日起在別爾哥羅德州、布良斯克州和庫爾斯克州組織實施反恐行動。目的是「為了確保公民安全，消除敵人的破壞和偵察部隊實施恐怖襲擊的威脅」。

（綜合報導）

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