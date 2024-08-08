俄羅斯：庫爾斯克受到攻擊 當地進入緊急狀態

地處俄烏邊境附近的俄羅斯庫爾斯克地區宣佈進入緊急狀態，因為軍隊正在當地同「來犯敵軍」進行激戰。俄羅斯總統普丁也對烏克蘭的「大規模挑釁行為」予以譴責。

（德國之聲中文網）俄羅斯周三宣佈，俄軍正在庫爾斯克地區對前一天侵入該地的烏克蘭軍隊進行打擊。庫爾斯克州長宣佈當地進入緊急狀態，並表示已加強了針對附近核電站的保安措施。

庫爾斯克州長西米爾諾夫（Alexej Smirnow）周三晚間表示：「為了消滅來犯的敵軍，我已宣佈從八月七日開始實施緊急狀態。」

在一次視訊會議上，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Waleri Gerassimow)向普丁總統通報稱：「一支人數多至一千人的烏克蘭軍隊周二早上對庫爾斯克地區發動了攻勢。」

俄羅斯國防部在社媒發布聲明稱，已經「阻止了敵軍進一步侵入俄羅斯領土的企圖，但消滅入侵烏克蘭軍隊的行動仍在進行中。」

俄方宣稱，烏軍的襲擊造成多名平民喪生。圖為庫爾斯克地區一座被擊毀的房屋。 圖片來源： Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

普丁：大規模的挑釁行為

俄羅斯總統普丁表示，這是烏克蘭發起的一次「大規模挑釁行為」。報導稱，當地已有數千人被疏散。

庫爾斯克州長西米爾諾夫表示：「過去的24小時當中，我們這裡一直在英勇地抵禦侵略。」西米爾諾夫還呼籲民眾積極捐血。

俄羅斯方面宣稱，烏克蘭軍隊在坦克和裝甲車的掩護下，對駐守尼古拉耶沃-達爾伊諾(Nikolajewo-Daryino)和奧爾什尼亞(Oleshnja)的俄羅斯邊防部隊發動了攻擊。俄羅斯有關當局稱，衝突中至少有5人喪生，24人受傷。

報導稱，烏軍一直挺進到俄羅斯城市蘇賈，這裡擁有俄羅斯經烏克蘭向歐洲出口天然氣的最後一個轉運站。



俄羅斯國民警衛隊進駐核電站

周三晚間，俄羅斯國民警衛隊已經進駐庫爾斯克核電站。這座核電站距離烏克蘭僅60公里，擁有四個核反應堆機組，總輸出功率為兩千兆瓦，負責庫爾斯克及周邊19個地區的電力供給。

俄羅斯國民警衛隊宣稱，已向庫爾斯克和別爾哥羅德增派軍隊，以防範烏軍開展破壞和偵察活動。周二，俄羅斯國防部曾表示，邊防軍同聯邦安全局邊防部隊一道，正在擊退來犯之敵，並給敵人造成了重大損失。

澤倫斯基和華盛頓均不予置評

對於烏軍是否對庫爾斯克發動了新一輪攻勢，烏克蘭沒有做出明確表態。不過，烏克蘭總參謀部通報了俄羅斯對烏克蘭邊境村莊發動襲擊的情況。



烏克蘭總統澤倫斯基在周三晚間的例行影片講話中，並沒有提及對庫爾斯克發動的攻勢，不過他表示：「俄羅斯的侵略給烏克蘭帶來了戰爭，對俄羅斯施加的壓力越大，我們就越接近和平。用公正的力量促成公正的和平。」

澤倫斯基：公正的力量才能帶來公正的和平。 圖片來源： Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance



當被問及烏克蘭發動襲擊的問題時，美國國家安全事務發言人柯比（John Kirby）表示：「華盛頓將同烏克蘭夥伴進行接觸，以便更好地瞭解事態。」柯比說：「我覺得還是讓烏克蘭人來談他們發起的行動吧，這樣才更合適。我們則將繼續專注於為烏克蘭自衛提供一切他們所需要的幫助。」

俄烏邊境的軍事行動已經常態化？

2022年2月，俄羅斯發動了侵烏戰爭。此後，曾多次發生俄烏邊境俄羅斯一側遭到襲擊的事件。

2023年5月，由俄羅斯公民組成的烏克蘭外籍軍團「自由俄羅斯」對俄羅斯城市別爾哥羅德發動襲擊。當時，同樣由俄羅斯公民組成的「俄羅斯志願軍團」也對襲擊行動提供了支持。

2023年3月，俄羅斯志願軍團自稱對俄羅斯邊境城市布裡揚斯克發動了攻擊。

本周三，俄羅斯庫爾斯克遭到攻擊後，截至目前，「自由俄羅斯」和俄羅斯志願軍團均未就事態發表評論。

（路透社，美聯社，法新社）

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