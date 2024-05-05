  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
以色列-哈馬斯戰爭德中關係俄羅斯入侵烏克蘭
政治

俄羅斯將澤倫斯基列入通緝名單

2024年5月5日

俄羅斯將烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單，克里姆林宮並未具體說明原因，僅表示已對其提起刑事訴訟。目前在俄羅斯通緝名單榜上有名的已有數萬人，其中不乏高層政界人士。

https://p.dw.com/p/4fWHC
烏克蘭總統澤倫斯基被列入克里姆林宮的通緝名單
烏克蘭總統澤倫斯基被列入克里姆林宮的通緝名單圖片來源： Ukraine Presidency/picture alliance/ZUMAPRESS

（德國之聲中文網）俄羅斯新聞機構周六（5月4日）報導，烏克蘭總統澤倫斯基被列入克里姆林宮的通緝名單。

但俄羅斯聯邦內務部並未公佈關於對澤倫斯基指控的細節，僅表示已「根據刑法的一條規定」對其立案。

此舉被視為象徵意義居多，因為澤倫斯基並不在俄羅斯國土上。

2022年2月4日，俄羅斯以烏克蘭打壓該國俄裔公民為由，對烏克蘭發動「特別軍事行動」。俄羅斯總統普丁於隔日發表全國講話，敦促基輔軍方推翻澤倫斯基。

去年澤倫斯基曾稱，自俄烏戰爭爆發以來，至少有「五六次」企圖暗殺他的行動被挫敗

烏克蘭外交部表示，將澤倫斯基列入通緝名單證明「俄羅斯國家機器與政治宣傳的絕望」。

烏克蘭總統澤倫斯基加入愛沙尼亞總理卡拉斯行列，都被克里姆林宮列入通緝名單
烏克蘭總統澤倫斯基加入愛沙尼亞總理卡拉斯行列，都被克里姆林宮列入通緝名單圖片來源： Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

愛沙尼亞總理也「榜上有名」

同在克里姆林宮龐大的通緝資料庫的還有數萬人，包括愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）等高層級政治家。

克里姆林宮指責卡拉斯將蘇聯時期的紀念碑從該國公共場所移除，「褻瀆歷史記憶」。卡拉斯則稱這些紀念碑是「鎮壓和蘇聯佔領的象徵」，「已成為社會日益緊張的根源」。

2023年3月17日，海牙國際刑事法院（ICC）對普丁和俄羅斯兒童權利專員貝洛娃發出國際逮捕令，指控他們在戰爭期間綁架了數千名烏克蘭兒童。俄羅斯不承認ICC的管轄權。俄羅斯聲稱，為了保護兒童才被迫將其「疏散」。

 (法新社、德新社)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。                     

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容

瀏覽更多相關内容

external

豁免權能讓普丁在國外不被逮捕嗎？

豁免權能讓普丁在國外不被逮捕嗎？

如果受到國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普丁現身南非參加金磚國家峰會，會逮捕他嗎？
政治2023年6月15日01:23 分鐘