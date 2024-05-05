俄羅斯將澤倫斯基列入通緝名單

俄羅斯將烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單，克里姆林宮並未具體說明原因，僅表示已對其提起刑事訴訟。目前在俄羅斯通緝名單榜上有名的已有數萬人，其中不乏高層政界人士。

（德國之聲中文網）俄羅斯新聞機構周六（5月4日）報導，烏克蘭總統澤倫斯基被列入克里姆林宮的通緝名單。

但俄羅斯聯邦內務部並未公佈關於對澤倫斯基指控的細節，僅表示已「根據刑法的一條規定」對其立案。

此舉被視為象徵意義居多，因為澤倫斯基並不在俄羅斯國土上。

2022年2月4日，俄羅斯以烏克蘭打壓該國俄裔公民為由，對烏克蘭發動「特別軍事行動」。俄羅斯總統普丁於隔日發表全國講話，敦促基輔軍方推翻澤倫斯基。

去年澤倫斯基曾稱，自俄烏戰爭爆發以來，至少有「五六次」企圖暗殺他的行動被挫敗。

烏克蘭外交部表示，將澤倫斯基列入通緝名單證明「俄羅斯國家機器與政治宣傳的絕望」。

烏克蘭總統澤倫斯基加入愛沙尼亞總理卡拉斯行列，都被克里姆林宮列入通緝名單 圖片來源： Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

愛沙尼亞總理也「榜上有名」

同在克里姆林宮龐大的通緝資料庫的還有數萬人，包括愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）等高層級政治家。

克里姆林宮指責卡拉斯將蘇聯時期的紀念碑從該國公共場所移除，「褻瀆歷史記憶」。卡拉斯則稱這些紀念碑是「鎮壓和蘇聯佔領的象徵」，「已成為社會日益緊張的根源」。

2023年3月17日，海牙國際刑事法院（ICC）對普丁和俄羅斯兒童權利專員貝洛娃發出國際逮捕令，指控他們在戰爭期間綁架了數千名烏克蘭兒童。俄羅斯不承認ICC的管轄權。俄羅斯聲稱，為了保護兒童才被迫將其「疏散」。

(法新社、德新社)

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