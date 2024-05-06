俄羅斯宣佈即將舉行戰術核演習 回應英法「挑釁性言論」

俄羅斯方面宣佈即將舉行戰術核演習。克里姆林宮發言人稱，這是對英法官員最新「挑釁性言論」的「回應」。上周法國總統馬克宏在接受《經濟學人》採訪時再度表示，「不排除向烏克蘭派兵的可能性」。

（德國之聲中文網）俄羅斯周一（5月6日）宣佈即將舉行戰術核演習，並稱這是對西方關於向烏克蘭派遣軍隊的「前所未有」言論的回應。

克里姆林宮發言人佩斯科夫援引了法國總統馬克宏關於可能向烏克蘭派遣士兵的評論，以及美國和英國議員的聲明。

在被問到舉行戰術核演習的原因時，佩斯科夫回答說：「很明顯，我們正在談論馬克宏先生的聲明和英國代表的聲明。」

「這是全新一輪的緊張局勢升級。這是前所未有的，需要採取特殊措施。」他補充道。

佩斯科夫補充說，軍方和其他特種部隊正在核實有關法國外籍軍團在烏克蘭部署的報告。

上周，馬克宏在接受《經濟學人》採訪時再度表示，「不排除法國向烏克蘭派兵的可能性」。

上周五，英國外交大臣卡梅倫表示，烏克蘭如何使用英國武器由他們自己決定，他們有權打擊俄羅斯領土上的目標。

俄羅斯國防部表示，戰術核演習是由總統普丁下令進行的，將測試非戰略核力量執行戰鬥任務的準備情況。國防部表示，軍事演習將包括準備和使用非戰略核武器的訓練。

俄羅斯外交部表示，此次演習旨在確保俄羅斯的領土完整和主權，「以回應某些西方官員針對俄羅斯聯邦的挑釁性言論和威脅」。

據報導此次軍演沒有計劃進行實際的核試驗。據稱與烏克蘭接壤的俄軍南部軍區的導彈編隊和海軍將參加演習。

戰術核武器，也稱為非戰略核武器，設計用於在戰場上摧毀敵方目標，而不造成大範圍破壞和放射性塵埃。俄羅斯擁有世界上最大的核武庫。

（美聯社、法新社、德新社、路透社）

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