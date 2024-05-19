俄羅斯凍結德意志銀行2.4億歐元資產

俄羅斯一家法院下令凍結德意志銀行2.4億歐元的資產。原因是西方對俄羅斯的制裁導致一座液化天然氣中轉設施的建設流產。同時被罰的還有德國商業銀行。

（德國之聲中文網）由於德國公司在俄羅斯建設一座天然氣中轉站的項目告吹，聖彼得堡一家法院的裁定，俄羅斯將凍結德意志銀行及其俄羅斯子公司價值2.38億歐元的資產，涉及證券、不動產和賬戶資金。

出於同樣的原因，德國商業銀行（Commerzbank）9370萬的資產也將被凍結，包括證券和該銀行位於莫斯科市中心的辦公大樓。

德意志銀行曾為德國林德集團（Linde）在俄羅斯港口烏斯特-盧加（Ust-Luga）建設一座天然氣中轉設施提供支付擔保。但在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯採取了制裁，迫使林德公司放棄了該項目。

項目的俄羅斯合作方RusChimAlliance公司提出了起訴，追索2.38億歐元款項。該公司一半股份的持有者是國有的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）。德意志銀行以制裁為依據，拒絕支付。

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RusChimAllianz公司2021年與林德集團及一家建築公司簽約，在波羅的海沿岸共同建設這一天然氣中轉站。據報導前者曾向林德公司支付一筆預付款。

德意志銀行則表示，已經為因應這一糾紛籌集了2.6億歐元的預備金，並且德銀與一家客戶簽有補償協議，因此財務安全享有保障。德意志銀行表示，「俄羅斯法院的裁決具體如何實施、以及對我們在俄羅斯業務會有何種影響，尚有待觀察。」

德意志銀行不是第一家被俄羅斯法院凍結資產的西方金融機構。德國商業銀行（Commerzbank）、義大利裕信銀行（Unicredit）及摩根大通銀行（JP Morgan）的一家歐洲子公司也被判決罰沒資產。

此前，莫斯科一家法院凍結了商業銀行和摩根大通總共1240萬歐元的資產。裕信銀行也是由於林德公司涉入的天然氣中轉站項目，被聖彼得堡一家法院凍結了4.6億歐元的資產。

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俄羅斯日漸頻繁地對西方國家的制裁措施採取報復行動。不少西方企業在俄羅斯的資產被沒收或扣作抵押，一些西方公司的俄羅斯子公司被任命了新的管理人員，那些被迫從俄羅斯撤出的公司，不得不將其業務以極低的價格出售給俄資公司。

（路透社、德新社）

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