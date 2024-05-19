俄羅斯凍結德意志銀行2.4億歐元資產

俄羅斯凍結德意志銀行2.4億歐元資產2024年5月19日
（德國之聲中文網）由於德國公司在俄羅斯建設一座天然氣中轉站的項目告吹，聖彼得堡一家法院的裁定，俄羅斯將凍結德意志銀行及其俄羅斯子公司價值2.38億歐元的資產，涉及證券、不動產和賬戶資金。
出於同樣的原因，德國商業銀行（Commerzbank）9370萬的資產也將被凍結，包括證券和該銀行位於莫斯科市中心的辦公大樓。
德意志銀行曾為德國林德集團（Linde）在俄羅斯港口烏斯特-盧加（Ust-Luga）建設一座天然氣中轉設施提供支付擔保。但在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯採取了制裁，迫使林德公司放棄了該項目。
項目的俄羅斯合作方RusChimAlliance公司提出了起訴，追索2.38億歐元款項。該公司一半股份的持有者是國有的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）。德意志銀行以制裁為依據，拒絕支付。
RusChimAllianz公司2021年與林德集團及一家建築公司簽約，在波羅的海沿岸共同建設這一天然氣中轉站。據報導前者曾向林德公司支付一筆預付款。
德意志銀行則表示，已經為因應這一糾紛籌集了2.6億歐元的預備金，並且德銀與一家客戶簽有補償協議，因此財務安全享有保障。德意志銀行表示，「俄羅斯法院的裁決具體如何實施、以及對我們在俄羅斯業務會有何種影響，尚有待觀察。」
德意志銀行不是第一家被俄羅斯法院凍結資產的西方金融機構。德國商業銀行（Commerzbank）、義大利裕信銀行（Unicredit）及摩根大通銀行（JP Morgan）的一家歐洲子公司也被判決罰沒資產。
此前，莫斯科一家法院凍結了商業銀行和摩根大通總共1240萬歐元的資產。裕信銀行也是由於林德公司涉入的天然氣中轉站項目，被聖彼得堡一家法院凍結了4.6億歐元的資產。
俄羅斯日漸頻繁地對西方國家的制裁措施採取報復行動。不少西方企業在俄羅斯的資產被沒收或扣作抵押，一些西方公司的俄羅斯子公司被任命了新的管理人員，那些被迫從俄羅斯撤出的公司，不得不將其業務以極低的價格出售給俄資公司。
（路透社、德新社）
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