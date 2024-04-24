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俄羅斯入侵烏克蘭
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
2024年4月21日
2024年4月21日
美國眾議院通過總值950億法案 援助烏、以、台
2024年4月21日
2024年4月21日
布林肯下周訪華 談俄烏戰爭、台海、經貿
2024年4月20日
2024年4月20日
俄烏空戰加劇 基輔彈藥告急
2024年4月19日
2024年4月19日
布林肯指責北京幫助俄羅斯重振國防工業
2024年4月18日
2024年4月18日
德國副總理哈貝克突訪烏克蘭
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深度報導
烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰
烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰
許多符合軍事動員年齡的烏克蘭男性居住在國外，僅在德國人數就達到20萬。現在基輔方面希望他們回國參戰補充兵源。烏克蘭外交部宣佈對海外領事服務做出限制，這可能意味著領事館拒絕向在海外生活的18歲至60歲烏克蘭男性公民發放新證件。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
專家：美國的援助為烏克蘭贏得時間 但烏軍更缺兵源
專家：美國的援助為烏克蘭贏得時間 但烏軍更缺兵源
上周末美國眾議院通過一攬子對外援助法案，其中包括向烏克蘭提供610億美元資金。不過專家們指出，烏克蘭軍隊在戰場面對的主要問題除了武器彈藥不足之外，兵力嚴重短缺也是一個亟待解決的問題。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
周一，歐盟外交及國防部長會議召開前夕，各國進一步向希臘和西班牙施加壓力，呼籲上述兩國向烏克蘭移交其閒置的防空系統。一般認為，烏克蘭方面也將在此次會議上，敦促歐洲盟友擴大對該國的軍援力度。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
烏克蘭十大軍事援助國
烏克蘭十大軍事援助國
為了幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭的西方盟國已提供了數百億美元的軍事援助。到目前為止，美國是其最大軍事援助國，德國位居第二。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
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焦點話題
澤倫斯基五年任期將滿，戰時烏克蘭是否大選？
澤倫斯基作为乌克蘭總統的五年任期將於5月20日正式結束，他能否不經過大選繼續掌權？如果不能，誰來繼續領導戰時烏克蘭？
政治
2024年4月11日
2024年4月11日