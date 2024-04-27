俄烏戰爭： 烏克蘭能源設施遭襲

莫斯科多次襲擊烏克蘭的民用基礎設施。一波夜間襲擊導致烏克蘭多地設施遭到襲擊。與此同時，美國正準備給基輔進一步提供軍事援助。

（德國之聲中文網）俄羅斯再次對烏克蘭能源基礎設施發動猛力攻擊。據烏克蘭能源供應商 DTEK 稱，四座火力發電廠遭到嚴重破壞。據相關部門稱，受影響的地區包括東部第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrowsk）地區、西南部的伊萬諾弗蘭科夫斯克（ Iwano-Frankiwsk）和西部的利沃夫（Lwiw）。部分地區供電一度中斷。

據烏克蘭空軍稱，俄軍使用了多種類型的導彈，共發射了 34 枚火箭彈和巡航導彈，其中 21 枚被攔截。在此之前，全國範圍內已進入空中警戒狀態。據當局稱，南部城市尼科波爾（ Nikopol）附近有數人被炮火炸傷。東北部的哈爾科夫（Charkiw）和東南部的赫爾松和扎波羅熱（Saporischschja）也遭到襲擊。

俄羅斯煉油廠起火

俄羅斯防空部隊表示，他們在克拉斯諾達爾地區攔截並摧毀了 66 架烏克蘭無人機。在烏方發動的共九次襲擊中，一座煉油廠遭到破壞。報導稱，克裡米亞上空也有無人機被擊落。俄羅斯國家通訊社塔斯社稱，煉油廠部分暫時停止作業。報導稱，煉油廠發生了火災。烏克蘭軍方代表證實了此次襲擊。

美國開始交付新的援助武器

美國防長奧斯汀 圖片來源： Kevin Wolf/AP Photo/picture alliance

與此同時，美國政府宣佈向基輔提供價值 60 億美元（約56 億歐元）的進一步軍事援助。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）宣佈，援助的武器包括彈藥，無人機防禦系統和愛國者係統導彈等等。這一系列援助是美國參議院本周二（4月23日）通過的總價950億美元的外國援助法案中的一部分，援助對象包含烏克蘭和以色列，其中約有610億美元是提供給烏克蘭。

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援助的部分防禦設備將從美軍的庫存交付給烏克蘭，其中一些存放在美國在歐洲的基地。此外，美國軍火公司將獲得建造新軍事裝備的訂單。奧斯汀說，這些武器何時交付將取決於工廠的生產進度。

（德新社，法新社，路透社）

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