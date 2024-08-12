俄烏戰況：扎波羅熱核電站失火 俄烏雙方相互指責

周日俄羅斯佔領下的扎波羅熱核電站發生火災，所幸並未造成核洩露事故。與此同時，攻入俄羅斯境內的烏克蘭軍隊仍在繼續發動攻勢，俄羅斯別爾哥羅德地區已經開始疏散民眾。

（德國之聲中文網）俄羅斯當局下令在與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區採取疏散行動。別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov)表示，由於"敵軍在邊境地帶的活動已經構成了威脅"，當局開始從克拉斯納亞魯加（Krasnaya Yaruga）將居民轉移至更為安全的地點。他還表示：我相信，我們的軍隊將盡一切努力應對當前出現的威脅。"

烏克蘭軍隊上周越境進入俄羅斯庫爾斯克地區，俄軍則顯得措手不及。莫斯科方面已經對此做出反應，軍隊正在向交戰地區增援，而庫爾斯克、別爾哥羅德以及布良斯克等邊境地區則實施了更為嚴格的安全措施。

俄羅斯別爾哥羅德地區：火箭炮襲擊後被擊毀的車輛。 圖片來源： Yevgeny Martynov/ITAR-TASS/IMAGO

軍事專家：烏軍有可能會陷入"攻城容易守城難"的困境

烏克蘭正規軍上周越過俄烏邊境，對庫爾斯克地區發動了突襲。烏軍攻勢迅猛，並很快實現了對多個俄羅斯村鎮的控制，這也是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭正規軍首次進入俄羅斯境內。烏軍此次行動的具體目標尚不清楚。

歐洲外交關係理事會軍事問題專家格萊瑟爾（Gustav C. Gressel）表示，俄羅斯邊境部隊力量薄弱，不足以抵擋烏克蘭機械化部隊發起的突襲。截至目前，烏軍進展順利，也佔領了大片土地，但隨著時間的推移，烏克蘭要想繼續保持對上述地區的控制，將變得異常困難，因為這需要大量的人員和後勤補給。

格萊瑟爾在接受《明鏡》周刊採訪時表示："如果烏克蘭想在庫爾斯克堅守幾個月時間，這將會產生難以承擔的軍事費用。而戰線的延長首先會對俄羅斯方面更有利。畢竟俄羅斯擁有更多的武器彈藥和兵員。烏克蘭方面製造的突襲效應有可能很快就會轉化成為對烏克蘭不利的因素。"

扎波羅熱核電站發生火災 俄烏相互指責

歐洲最大的核電站扎波羅熱核電站周日發生火災後，俄羅斯和烏克蘭相互指責對方應對事件負責。

扎波羅熱核電站目前在俄軍的控制之下。俄羅斯官方通訊社RIA報導稱，烏克蘭方面發起的無人機襲擊導致核電站一座冷卻塔失火，但俄方並未為這一說法提供證據。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（ Maria Sacharowa）表示，基輔對扎波羅熱核電站發動的襲擊是一次蓄意行動，目的是製造"核恐怖事件"。扎波羅熱核電站火災事故發生前數天，烏克蘭軍隊對俄羅斯庫爾斯克地區發動了突襲，烏軍目前正在向俄羅斯境內最大的核電站方向挺進。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，俄羅斯方面應對扎波羅熱核電站起火事件負全責，但他也沒有提供更多細節和證據。烏克蘭能源企業 Energoatom表示，俄方的"疏忽"或蓄意縱火可能是導致此次火災的原因。

澤倫斯基表示："目前核輻射指標屬正常范疇。只要俄羅斯恐怖主義控制著這座核電站，情況就不可能恢復正常。"

周日當地時間晚上20時，扎波羅熱核電站冷卻塔起火，俄羅斯能源公司 Rosatom表示，火勢午夜時分已被撲滅。烏克蘭國家核能發電公司Energoatom表示，火災中，一個冷卻塔以及其他設備受損。國際原子能機構則表示，當地的核安全並未受到影響。不過，該機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）同時也要求立即讓專家進入核電站進行現場評估。他同時還譴責道，這種毫無顧忌的攻擊行為對核安全構成了嚴重的威脅，並加大了發生核事故的危險。他呼籲"必須立即停止攻擊行動。"

烏克蘭能源部副部長涉嫌腐敗遭逮捕

烏克蘭檢察署宣佈，在一起腐敗案調查過程中，刑偵人員逮捕了能源部四名副部長之一。這名副部長被控夥同他人，策劃從頓涅茨克交戰地區一個國有企業倒運和走私礦山設備。檢察機構表示，這個犯罪團伙要求對方支付50萬美元，作為允許運走礦山設備的條件。他們是在收取十萬美元賄賂時被逮捕的。

萊茵金屬將為捷克提供坦克

德國軍火企業萊茵金屬周一表示，作為捷克同烏克蘭一筆軍火交易的組成部分，該公司將向捷克提供一批新坦克。

捷克軍方將從萊茵金屬獲得14輛豹式2A4型坦克以及一輛裝甲搶修車。作為回報，捷克方面則將向烏克蘭提供一批軍火，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略戰爭。但萊茵金屬並未說明捷克將向烏克蘭提供何種軍火。

萊茵金屬總裁帕佩格爾（Armin Papperger）在德國工業日活動上。 圖片來源： Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance



萊茵金屬表示，首批坦克將於今年年底運抵捷克，其他坦克則將在2025年4月供貨。萊茵金屬表示，這筆軍火交易的合同是今年7月底簽署的，價值數億歐元。

2022年10月，萊茵金屬就曾同捷克方面簽署了類似的軍火交易合同。

一些現已加入北約的前華沙條約國成員向烏克蘭提供了庫存的蘇制武器，因為烏軍使用這類武器無需接受額外的培訓。作為回報，上述東歐國家則可獲得來自西歐的現代化裝備。

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