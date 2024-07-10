佩澤希齊揚 - 沒有實權的伊朗新總統

作為新當選的總統，伊朗有一系列棘手問題等著佩澤希齊揚去解決。但沒有實權的他，卻很難施展拳腳。有鑑於此，專家們普遍認為，新總統的到來，並不能給伊朗帶來新氣象。

（德國之聲中文網）馬蘇德‧佩澤希齊揚(Massud Peseschkian)當選伊朗新一屆總統。這位現年70歲的心臟外科醫生被普遍視為溫和派政治家。他的從政經驗主要源自擔任五屆議員的經歷。2001年至2005年，他曾在哈塔米總統任內擔任過衞生部長。

哈塔米以及一個改革派團體是佩澤希齊揚此次參選的主要支持者。哈塔米和佩澤希齊揚都主張在伊朗現有權力架構的框架之內，實行政治改革。他們希望緩解同西方的緊張關係，打擊洗錢和國際恐怖主義活動，並釋放所有政治犯。不過，佩澤希齊揚當選後也一直在強調，他首先是一位保守派政治家，想必是希望以此贏得最高宗教領袖哈梅內伊的支持。

許多分析家都認為，佩澤希齊揚的決策空間將會有很多侷限。從外交政策，到女性在公共場合必須佩戴頭巾的義務，乃至有關核計劃的談判，所有事情的最終決策權都掌握在宗教領袖哈梅內伊和伊朗革命衛隊手中。

伊朗政治的真正操控者 - 最高宗教領袖哈梅內伊 圖片來源： Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

女性佩戴頭巾的義務將被保留

由於伊朗實行保守的沙裡亞法，婦女受到有系統地歧視和壓迫。2024年的總統選舉期間，席捲伊朗全境的抗議浪潮仍餘波未盡，這場主題為"女性，生活以及自由"的抗議行動中，人們呼籲給予女性更多的權利。抗議活動造成多人死傷，而引發抗議浪潮的則是一名年輕女性的死亡。這名女性因為沒有佩戴頭巾被風俗警察逮捕，後在關押期間死亡。

佩澤希齊揚表示，他反對動用暴力和特別警察來強制女性佩戴頭巾，但女性在公共場合必須佩戴頭巾則是伊朗伊斯蘭共和國的一項基本原則。專家們普遍認為，這位新總統上台之後，女性佩戴頭巾的義務並不會發生變化。

劍橋大學的沙希迪（ Iqan Shahidi）對德國之聲表示："佩澤希奇揚當選總統，是否能在人權，尤其是女性權利方面帶來好轉，我並沒有把握。因為伊朗權力機器其他部門所發布的法令法規使得伊朗的人權狀況不斷惡化。"

劍橋大學沙希迪：不看好新總統能帶來轉機。 圖片來源： Privat

沙希迪舉例說，1991年，伊朗革命衛隊最高層在未經總統府同意的情況下，下令巴哈伊少數民族不得接受高等教育，而總統則既沒有改善人權狀況的權限，也沒有這樣做的能力。

國民經濟發展遲緩

當前，伊朗面臨著一系列經濟問題和危機。通貨膨脹率接近50%，官方數據顯示，生活在貧困線以下的人口佔總人口的三分之一。僅在過去13年當中，就有1100萬人新近加入了貧困人口的大軍。

巴黎管理學院IESEG的巴巴艾伊（ Hamid Babaei）表示，促進經濟增長以及遏制通膨，將是新總統面臨的最大挑戰。"但要實現上述目標，就必須要調整外交路線，並平衡政府預算。"

巴巴艾伊表示："過去十五年當中，伊朗的國民經濟實際上一直處於零增長狀態。而通貨膨脹則是伊朗的老毛病，其主要原因是預算入不敷出以及貨幣的持續貶值。"

巴巴艾伊："過去十五年當中，伊朗的國民經濟實際上一直處於零增長狀態。「 圖片來源： Privat

在競選活動中，佩澤希齊揚承諾，他的施政要點將集中在遏制通膨和促進經濟增長方面。但巴巴艾伊則認為，新總統能夠履行諾言的希望微乎其微。"一系列最重要的經濟指標都顯示，伊朗正處在螺旋式下滑的開始，任何總統都無法控制這種趨勢。"

國際孤立

為了擺脫國際孤立，佩澤希齊揚表示，他將努力取消針對伊朗的國際制裁，並重啟伊朗同聯合國五個常任理事國之間的聯合全面行動計劃 (JCPOA) 。過去多年以來，有關該項計劃的談判一直處於停滯狀態。

問題卻在於，伊朗總統並不能就此做出決定，最終的決策權掌握在宗教領袖哈梅內伊的手中。競選期間，佩澤希齊揚就已明確表示，他將會貫徹哈梅內伊的外交路線。

在加薩衝突中，德黑蘭當局一直扮演著重要角色：該地區的極端武裝一直受到伊朗方面的支持。沙希迪表示："為了擴展伊朗在該地區的影響力，伊朗最高宗教領袖哈梅內伊以及伊朗的安全機構制定了長期計劃。他們希望通過採取必要的手段，來強化自身的談判地位和影響力。"而作為伊朗總統，他也只能繼續遵循這一原則。一旦以色列同黎巴嫩真主黨民兵之間的衝突升級，佩澤希齊揚總統治下的伊朗就有可能會直接捲入同以色列的戰爭。

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