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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

余傑

流亡海外的中國知名作家，常涉及政治題材。

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深度報導

香港多個獨立出版商和書店曾因出版、出售在中國大陸被封禁的政治和八卦書籍聞名

原香港晨鐘書局出版人姚文田刑滿獲釋

原香港晨鐘書局出版人姚文田刑滿獲釋

在入獄近十年後，83歲的原香港晨鐘書局出版人姚文田近日刑滿出獄，並回到香港與家人團聚。2013年10月被捕前，姚文田計劃出版余傑的作品《中國教父習近平》，他獲刑10年的罪名是"走私普通貨物罪"和"涉嫌攜帶違禁物品"。
政治2023年3月3日
Symbolbild Schriftsteller Gefängnis Exil

香港出版人姚文田一審被判刑十年

香港出版人姚文田一審被判刑十年

據消息人士透露，香港出版人姚文田被控走私案周三（5月7日）在深圳法院閉門判決，姚文田一審被判入獄10年。
2014年5月7日
Xi Jinping

余傑：習近平是個不折不扣的中國教父

余傑：習近平是個不折不扣的中國教父

余傑的新書《中國教父習近平》昨日由香港開放出版社正式發行，這也是余傑的「中國獨裁三部曲」的終結篇。
2014年3月25日
China Hongkong Literatur Buch Wen Jiabao von Yu Jie

余傑新書出版再受阻

余傑新書出版再受阻

繼晨鐘書局負責人姚文田在內地被拘捕後，九江文化負責人也受到威脅，《中國教父習近平》出版計劃又一次受阻。
2014年2月17日
Yu Jie Autor China Schriftsteller

呼籲「中國教父」習近平釋放姚文田

呼籲「中國教父」習近平釋放姚文田

日前余傑等多位作家、學者發起「釋放姚文田」聯署行動。德國之聲就此專訪余傑。
2014年1月22日
Symbolbild Zeitungen in Ketten

晨鐘書局老闆「失蹤」

晨鐘書局老闆「失蹤」

媒體報導稱，計劃出版《中國教父習近平》一書的香港晨鐘書局負責人姚文田被大陸警方關押將近三個月。
2014年1月21日
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