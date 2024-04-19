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伊朗
伊朗伊斯蘭共和國，古稱波斯。
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即時新聞
2024年4月19日
2024年4月19日
美媒：以色列發起空襲 伊朗稱擊落無人機
2024年4月17日
2024年4月17日
中國和沙烏地在以伊衝突中斡旋？
2024年4月17日
2024年4月17日
擴大制裁 美國計劃全面回應伊朗空襲以色列
2024年4月15日
2024年4月15日
以色列會否報復伊朗？拜登勸納坦雅胡三思
2024年4月14日
2024年4月14日
兩天經濟 一天政治：德國總理肖爾茨二度訪華
2024年4月14日
2024年4月14日
國際社會譴責伊朗襲擊 呼籲避免事態升級
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深度報導
伊以衝突：誰對伊朗有影響力？
伊以衝突：誰對伊朗有影響力？
在當前伊朗與以色列的衝突中，各國外交活動頻繁，但究竟誰對德黑蘭有真正的影響力？
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
成百上千的伊朗無人機擊中以色列境內的目標？幾天來，網路上流傳著大量相關影片，似乎印證伊朗對以色列的報復襲擊取得了巨大戰果。不過，德國之聲事實核查發現，許多影像資料都是來自於幾年前。
媒體
2024年4月16日
2024年4月16日
以牙還牙？以色列可能對伊朗做出的三種響應
以牙還牙？以色列可能對伊朗做出的三種響應
伊朗周末對以色列發動大規模空襲後，以方正在權衡應對措施。在多國首腦呼籲保持克制之際，以色列戰時內閣召開會議，但沒有宣佈任何明確的行動方案，僅表示將以我們選擇的方式和時間做出回應。以色列可能會採取哪些方式做出回應呢？
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
02:04 分鐘
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
德語媒體:對華策略 對前蘇聯的緩和政策是上選
德語媒體:對華策略 對前蘇聯的緩和政策是上選
面對中國這個競爭對手，美國應該如何應對？《新蘇黎世報》發表的一篇客座評論指出，21世紀的地緣政治分歧越來越似冷戰時期，但對手的角色從莫斯科換成了北京。這對西方來說意味著什麼？何種策略才是最好的選擇？《世界報》則關注到中國的紅海囧境。
政治
2024年3月29日
2024年3月29日
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