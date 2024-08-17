政治 伊朗

伊朗賬戶利用ChatGPT影響美國大選

2024年8月17日 2024年8月17日

據OpenAI披露，繼俄羅斯和中國賬戶之後，來自伊朗的賬戶網路也利用ChatGPT生成虛假宣傳文本。