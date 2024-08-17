伊朗賬戶利用ChatGPT影響美國大選

政治伊朗
伊朗賬戶利用ChatGPT影響美國大選2024年8月17日
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（德國之聲中文網）據人工智慧工具ChatGPT的開發公司OpenAI披露，一個伊朗賬戶網路利用ChatGPT生成了旨在影響美國總統選舉的文本。
該公司在周五（8月16日）發布的一份聲明中說：「我們封禁了與伊朗影響行動相關的賬戶，這些賬戶使用ChatGPT生成內容，涉及多個主題，包括美國總統競選。」
「我們識別並刪除了一組ChatGPT賬戶，這些賬戶為一個被稱為Storm-2035的隱秘伊朗影響行動生成內容。」聲明稱，「我們沒有發現這些內容到達了有意義的受眾。」
OpenAI沒有具體說明涉及的賬戶數量，但表示這些文本旨在吸引關注美國兩大主要政黨的民眾。
例如，這些生成的文本聲稱共和黨總統候選人川普被審查，或者他想宣佈自己為國王。OpenAI表示，這些文本還涵蓋了從加薩戰爭到奧運會以及時尚主題的內容。這些文本是為線上平台上的帖子和網站上的虛假文章生成的。
ChatGPT可以在幾秒鐘內以接近人類語言的水準生成文本，這引發了人們的擔憂，認為這些工具可能被濫用於以相對較低的成本大規模生產和傳播虛假訊息或宣傳。
這是被披露的類似事件系列中的最新一起。微軟在6月份表示，有親俄賬戶試圖推廣一個偽造的影片，內容涉及奧運會上的所謂暴力行為。在Facebook上還發現了來自伊朗、俄羅斯和中國的幾百個賬戶，這些賬戶傳播虛假訊息，其中一些訊息是使用人工智慧软件生成的。
OpenAI早在5月份就曾披露，包括來自俄羅斯和中國的賬戶試圖濫用該公司的人工智慧工具从事宣傳活動。
（德新社）
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