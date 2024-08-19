伊朗尋求中國偵察衛星技術 西方高度擔憂

美國、歐洲、中東國家的情報官員稱，近幾個月來，伊朗伊斯蘭革命衛隊與兩家中國衛星企業頻頻有人員往來。這兩家中企能夠研發和运营高解析度的微型遙感衛星，令西方國家擔心伊朗可能用此技術加強對以色列的情報收集。

（德國之聲中文網）《華盛頓郵報》獲取的一份美國機密評估報告顯示，伊斯蘭革命衛隊一旦與中國企業達成協議，伊朗彈道導彈的瞄準精度就會大大增強，德黑蘭當局也能獲得來襲導彈的預警訊息。此外，葉門胡塞武裝等伊朗盟友也可能獲取這些通過中國衛星得到的情報。評估報告稱，伊朗此前已經向胡塞武裝、敘利亞民兵組織等提供過從中國購買的衛星圖像。

不願具名的西方情報官員擔心，中國偵察衛星技術流入伊朗會讓德黑蘭大大提高監視美國、以色列軍事設施的能力，因為這兩家中國企業的衛星光學設備的性能是當前伊朗最先進衛星的兩倍以上。

機密評估報告還詳細描述了長光衛星技術股份有限公司與伊朗伊斯蘭革命衛隊之間的人員往來，稱後者曾經在中國長時間停留。根據長光衛星技術官網的介紹，這是中國第一家商業遙感衛星公司，2017年發射的民用「吉林一號」衛星就已經能實現50厘米的解析度，遠遠優於伊朗目前最先進衛星的100釐米。《華盛頓郵報》稱，這家位於長春的企業如今已经能生產解析度達到30釐米的低成本立方星。2023年，還有報導稱長光衛星技術曾經和俄罗斯華格納雇傭兵集團簽署價值3000萬美元的協議，為正在積極參與侵略烏克蘭戰爭的該武裝組織提供衛星影像。

伊朗方面疑似尋求合作的另一家中國企業則是北京微納星空科技股份有限公司，這家企業研發的「泰景四號」系列民用衛星也至少能實現50厘米的解析度，且重量只有200餘公斤。

長光衛星與微納星空均未回復《華盛頓郵報》的問詢。

目前，伊朗的衛星大多是由俄羅斯的火箭搭載升空的。圖為今年初，俄羅斯聯盟號火箭從東方發射場升空，將伊朗的遙感試驗衛星Pars1送入500公里近地軌道。 圖片來源： Roscosmos space corporation/AP/dpa/picture alliance

可能包裝為民用衛星

中國早年曾是伊朗最重要的軍火供應國之一。不過，隨著西方國家2005年前後對迅速推進核計劃的伊朗實施了制裁，中國暫停了大部分的向伊朗出口軍火項目。不過，2015年，美國时任总統歐巴馬一度解除了大部分對伊朗制裁措施，中國與伊朗的軍事合作自此也再度升溫。就在同一年，兩國達成協議，中國向伊朗提供衛星導航技術，從而提高了伊朗導彈和無人機的精度。

2021年，中國和伊朗的外長更是簽署了一份為期25年的政治經濟合作協議，進一步密切了兩國關係。目前，伊朗制飛機的許多電子元件都產自中國。在上述協議中，兩國還表示要進行聯合演訓，並合作研發飛機以及直升機。

中國目前是伊朗石油的最大買家，雙邊貿易額已經在去年快速攀升至320億美元，不過依然遠遠低於中國與沙烏地阿拉伯、阿聯酋的貿易額。

不過，也有分析人士認為，中國會在對伊軍事援助方面保持謹慎，以免激化中東局勢或者招致針對中國企業的國際制裁。《華盛頓郵報》就援引曾任歐巴馬總統顧問的美國軍備問題專家薩莫爾(Gary Samore)指出，北京很可能會認為衛星遙感技術並非軍事科技，因為這些技術也可用於環境檢測、災難響應等民用領域。

目前，長光衛星與微納星空均沒有受到美國或其他國家的制裁。

（綜合報導）

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