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伊斯蘭國
一個活躍在伊拉克和敘利亞的薩拉菲聖戰主義組織，奉行極端保守的伊斯蘭原教旨主義瓦哈比派。
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深度報導
「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備
「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備
伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼
莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼
恐怖組織「伊斯蘭國」已經宣佈對3月22日晚間的莫斯科音樂廳槍擊案負責。據俄官方統計，此案至少造成133人身亡。儘管俄烏戰爭仍在持續，美國、德國、法國等西方國家依然譴責了這起恐怖襲擊並對遇難民眾表示哀悼。
恐怖主義
2024年3月23日
2024年3月23日
巴基斯坦空襲回擊伊朗 北京呼籲克制
巴基斯坦空襲回擊伊朗 北京呼籲克制
伊朗與巴基斯坦本周先後對對方境內的武裝組織據點發動空襲。中國對兩國來說都是重要的夥伴國，在該地區也有戰略利益。中國外交部稱，願為緩和事態發揮建設性作用。
政治
2024年1月18日
2024年1月18日
伊朗爆炸恐襲：伊斯蘭國宣稱犯案
伊朗爆炸恐襲：伊斯蘭國宣稱犯案
3日伊朗南部發生45年來最致命攻擊事件，「伊斯蘭國」出面宣稱犯案。稍早，有專家向DW指出，這場爆炸無疑具有伊斯蘭國的行動特徵。此前，伊朗政府曾公開指責以色列是幕後主使。
政治
2024年1月5日
2024年1月5日
伊朗處決兩名沙赫切拉陵墓事件襲擊者
伊朗處決兩名沙赫切拉陵墓事件襲擊者
伊朗司法部表示，兩名參與去年10月發生的沙赫切拉陵墓襲擊事件的男子周六（7月8日）被執行死刑。國際特赦組織等人權組織稱，伊朗每年被執行死刑的人數僅次於中國，位居全球第二。
政治
2023年7月8日
2023年7月8日
策劃在德實施恐怖襲擊？多名極端伊斯蘭嫌犯被捕
策劃在德實施恐怖襲擊？多名極端伊斯蘭嫌犯被捕
德國聯邦檢察署稱，發現一個疑似恐怖組織，並逮捕七名嫌犯。同時，在荷蘭另有兩名同屬該組織的嫌犯被捕。他們涉嫌在德國探查襲擊目標和地點。
社會
2023年7月6日
2023年7月6日
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