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伊斯蘭國

一個活躍在伊拉克和敘利亞的薩拉菲聖戰主義組織，奉行極端保守的伊斯蘭原教旨主義瓦哈比派。

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深度報導

2023年10月17日，一名伊斯蘭極端分子在布魯塞爾殺害了兩名瑞典人。

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治2024年3月26日
襲擊者槍擊音樂會觀眾並縱火，造成屋頂坍塌

莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼

莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼

恐怖組織「伊斯蘭國」已經宣佈對3月22日晚間的莫斯科音樂廳槍擊案負責。據俄官方統計，此案至少造成133人身亡。儘管俄烏戰爭仍在持續，美國、德國、法國等西方國家依然譴責了這起恐怖襲擊並對遇難民眾表示哀悼。
恐怖主義2024年3月23日
Pakistan, Islamabad | Außenministerium

巴基斯坦空襲回擊伊朗 北京呼籲克制

巴基斯坦空襲回擊伊朗 北京呼籲克制

伊朗與巴基斯坦本周先後對對方境內的武裝組織據點發動空襲。中國對兩國來說都是重要的夥伴國，在該地區也有戰略利益。中國外交部稱，願為緩和事態發揮建設性作用。
政治2024年1月18日
在已故伊朗前指揮官蘇萊曼尼的4週年暨日，伊朗發生爆炸事件，伊斯蘭國出面聲稱犯案。

伊朗爆炸恐襲：伊斯蘭國宣稱犯案

伊朗爆炸恐襲：伊斯蘭國宣稱犯案

3日伊朗南部發生45年來最致命攻擊事件，「伊斯蘭國」出面宣稱犯案。稍早，有專家向DW指出，這場爆炸無疑具有伊斯蘭國的行動特徵。此前，伊朗政府曾公開指責以色列是幕後主使。
政治2024年1月5日
什葉派聖地沙赫切拉陵墓（Shah Cheragh，又譯「燈王之墓」）

伊朗處決兩名沙赫切拉陵墓事件襲擊者

伊朗處決兩名沙赫切拉陵墓事件襲擊者

伊朗司法部表示，兩名參與去年10月發生的沙赫切拉陵墓襲擊事件的男子周六（7月8日）被執行死刑。國際特赦組織等人權組織稱，伊朗每年被執行死刑的人數僅次於中國，位居全球第二。
政治2023年7月8日
Deutschland | Polizisten der Spezialeinheit GSG9

策劃在德實施恐怖襲擊？多名極端伊斯蘭嫌犯被捕

策劃在德實施恐怖襲擊？多名極端伊斯蘭嫌犯被捕

德國聯邦檢察署稱，發現一個疑似恐怖組織，並逮捕七名嫌犯。同時，在荷蘭另有兩名同屬該組織的嫌犯被捕。他們涉嫌在德國探查襲擊目標和地點。
社會2023年7月6日
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