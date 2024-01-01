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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

伊斯坦堡

橫跨歐亞大陸，土耳其最大城市，亦是該國的經濟、文化和歷史中心。

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深度報導

以色列財長斯莫特裡赫（前右）與總理納坦雅胡

以色列財長：應鼓勵加薩居民移民他鄉

以色列財長：應鼓勵加薩居民移民他鄉

全世界辭舊迎新之際，加薩地帶的戰鬥仍在繼續，並有人員傷亡。以色列財政部長再次主張猶太人重返加薩定居，並稱巴勒斯坦人移民他鄉是更好的選擇。
政治2024年1月1日
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為了通勤 他每天在亞歐間游個來回

為了通勤 他每天在亞歐間游個來回

糕點師Mehmet Seckin家住伊斯坦堡的東岸，工作地點卻在西岸。橫跨博斯普魯斯海峽的歐亞大橋太繞、太堵，於是Mehmet決定游泳通勤。每天在歐洲和亞洲之間游個來回，既節約了時間，又鍛煉了身體。
汽車與交通2023年10月7日01:00 分鐘
Türkei Istanbul Tourismus

通膨肆虐下的土耳其迎來大選

通膨肆虐下的土耳其迎來大選

土耳其正面對數十年來最嚴重的通貨膨脹，這也是5月14日土耳其總統和議會選舉的一個主要議題。在土耳其最大城市、經濟中心伊斯坦堡，企業和民眾都感受到了物價飛漲的嚴重影響。
經濟2023年5月14日02:45 分鐘
11月13日，警方在現場搜查，目前全案仍在調查中。

伊斯坦堡爆炸死傷慘重 疑為恐襲

伊斯坦堡爆炸死傷慘重 疑為恐襲

土耳其伊斯坦堡爆炸案死傷人數上升至6人身亡、81人受傷。對於這起炸彈事件，土耳其總統定調為「襲擊」，副總統則稱疑是「恐怖襲擊」，兇嫌可能是一名女子。
恐怖主義2022年11月14日
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俄羅斯難民在伊斯坦堡开啟新生活

俄羅斯難民在伊斯坦堡开啟新生活

伊斯坦堡是少數幾個仍擁有通往俄羅斯直飛航班的歐洲城市之一，許多俄羅斯人購買飛往伊斯坦堡的單程票，從而逃避戰爭。他們將土耳其視作臨時避難所，也有些人買房創業，作長期打算。
衝突2022年10月31日03:24 分鐘
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「我必須繼續工作」 撿垃圾為生的土耳其小哥

「我必須繼續工作」 撿垃圾為生的土耳其小哥

在土耳其經濟危機中，該國窮人尤其受影響。比如，該國的大約50萬名拾荒者。如今，政府的新政可能奪去其收入來源，看看這位小哥怎麼說。
經濟2022年1月22日01:23 分鐘
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