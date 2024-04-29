伊拉克通過新法 同性性行為可判15年

伊拉克議會通過一項法律修正案，今後同性性行為將面臨最高十五年的刑罰。歐美國家及一些人權組織對該項立法提出譴責。

（德國之聲中文網）根據伊拉克通過的一項法律修正案，發生同性性行為者，即便雙方自願，也將面臨至少十年、最多十五年的監禁。而以「任何方式」鼓勵同性性行為者，也將面臨至少七年監禁以及七千至一萬歐元的罰金。

此外，宣揚「同性戀」的組織今後也將在伊拉克遭到禁止。此前的一項修正案中甚至建議，對同性性行為者實施極刑。

「捍衛道德價值」

伊拉克議會議長曼德拉烏伊（Mohsen al-Mandalaui）對修正案獲得通過表示贊賞。他表示，這是為在伊拉克社會捍衛道德「邁出的重要一步」，目的是保護我們的孩子「免受道德淪喪和同性戀行為的誘惑」。



伊拉克議長：通過新法是捍衛道德的重要一步。 圖片來源： Metin Aktas/Anadolu/picture alliance

修正相關法律前，伊拉克對同性性行為並沒有明確的法律規定，但當局通常利用措辭模糊的風俗法規對性少數團體進行司法追究。去年八月，相關法律修正案被提交伊拉克議會審議時，人權組織「人權觀察」就曾提出批評稱，伊拉克政府敵視性少數團體，並對境內的人權組織實施打壓。

IraQueer是伊拉克境內為數不多的 LGBTQ團體之一，該組織表示：「在我們所生活的這個世界裡，展示真實的自我竟然是一種犯罪。新法的通過將毀掉很多人現在和將來的生活。一些年輕的伊拉克人將遭到緝捕，政府會毫無理由地將他們投入監獄，甚至會發生更糟糕的事情。」

國際特赦組織伊拉克問題專家薩拉吉（ Ras Salaji）表示，這是一次令人痛心疾首的法律修正。此次對已有三十年歷史的所謂「反賣淫法」的修正，是對「基本人權的粗暴干涉」。

德美等國提出批評

美國國務院對伊拉克收緊、修正針對同性性行為的法律「深表憂慮」。國務院發言人米勒明確表示，該項法律是對伊拉克社會最弱勢群體的威脅，也是對「伊拉克政府經濟及政治改革努力的葬送。」

德國政府人權事務專員：新法是對人權的踐踏。 圖片來源： Christoph Soeder/dpa/picture alliance

德國聯邦政府人權事務專員、綠黨籍政治家阿姆斯貝格（Luise Amtsberg）也對伊拉克議會批准此項法律修正案提出強烈譴責。她表示，通過這一法律修正案，「嚴重踐踏人權的行為將被合法化，法律中規定的懲罰措施將使伊拉克社會中本已最脆弱的群體受到更大的威脅。」

法律中規定的懲罰措施將使伊拉克社會中本已最脆弱的群體受到更大的威脅。"

（德新社，法新社）

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