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伊力哈木‧土赫提

中國維族經濟學家，曾為中央民族大學副教授。「維吾爾線上」網站的創辦人，主要研究新疆地區的收入差距及失業問題。

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深度報導

這些曾獲諾貝爾和平獎的人們

長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？

長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？

伊力哈木‧土赫提、許志永、丁家喜和黎智英被提名為2024年諾貝爾和平獎候選人。時事評論作家長平認為，民主和平論是現代文明的核心價值，人權捍衛者對維護世界和平功不可沒。
政治2024年2月2日
China - Dabancheng - Umerziehungslager

歐洲議會就新疆問題發聲 譴責中國 呼籲制裁

歐洲議會就新疆問題發聲 譴責中國 呼籲制裁

歐洲議會周四通過一份涉疆決議，強烈譴責北京對維吾爾等少數族裔的任意拘捕，譴責中國實施強迫勞動，表示歐盟應該考慮對中國進行制裁。決議還呼籲中國立即釋放維族學者伊力哈木‧土赫提。中國駐歐盟使團當天發出回應。
政治2020年12月18日
China Hubei Ren Zhiqiang ehemaliger Vorsitzender von Huayuan Property

這些年「消失」的那些公知

這些年「消失」的那些公知

69歲的北京地產大亨，也被視為「紅二代公知「的任志強因貪污受賄等罪名被判有期徒刑18年，標誌著最後一批敢言公知」消失「。近年來，隨著中國大陸公共言論空間步步收緊，越來越多著名公知代表被判刑、被噤聲。
政治2020年9月22日8 張圖
DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

新疆「墨玉名單」發酵 德政壇呼籲聯合國調查

新疆「墨玉名單」發酵 德政壇呼籲聯合國調查

德國之聲及媒體合作夥伴日前報導，北京任意迫害新疆維吾爾族人。人權捍衛者和政治人物現在呼籲德國和歐洲應對中國採取強硬策略。
政治2020年2月20日
Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019 Ilham Tohti

伊力哈木女兒：我想知道他是否還活著

伊力哈木女兒：我想知道他是否還活著

繼魏京生和胡佳後，致力維漢民族對話的學者伊力哈木‧土赫提獲頒今年的薩哈羅夫思想自由獎，成為第3位獲得這個歐盟最重要人權獎的中國人。這位維族學者目前依舊身陷囹圄。
政治2019年12月22日
Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019 Ilham Tohti

德語媒體：獄中伊力哈木的巨大影響力

德語媒體：獄中伊力哈木的巨大影響力

歐洲議會正式將本年度薩哈羅夫人權獎頒發予維族學者伊力哈木，引發了德語報刊的討論。《法蘭克福匯報》讚揚說，歐洲議會向維吾爾人發出了強烈的聲援訊號。而《曼海姆晨報》等報則刊文批評歐盟在指責中國以及面對歐盟內部侵犯人權現象時，採用了雙重標準。
媒體2019年12月19日
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