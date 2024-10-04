任志強女兒發公開信 懇請習近平允其父保外就醫

中國著名房地產商任志強的女兒10月2日在微信朋友圈發表一封致中國國家主席習近平的公開信，懇求允許她在獄中病重的父親保外就醫並出國治療。有紅二代背景的任志強2020年9月被以貪污、受賄等罪名重判18年監禁。他曾不點名地批評習近平。

（德國之聲中文網）任志強的女兒任心意10月2日在微信朋友圈發出一封致習近平的公開信，懇請習近平基於人道主義原則，允許其父保外就醫並出國治療。公開信中說，"我的父親在入獄前就已被診斷出患有嚴重的前列腺疾病，急需手術治療。自入獄以來，他一直未能得到手術和有效的治療，病情不斷惡化。長期以來，他每天夜裡需要去十幾次洗手間，飽受病痛折磨，無法正常休息。最近幾個月，他又被診斷出哮喘，健康狀況每況愈下。我們多次懇求，但依然不被允許手術治療，這讓我們深感痛苦和絕望。"

公開信還說："我願意承諾，我父親出國治療後絕不會公開發表任何言論或內容。他已年逾古稀，重病纏身，沒有任何能力對您及國家帶來麻煩。"

公開信最後寫道："習近平主席，此前我們曾按照正常渠道數次提出上述要求，始終沒有得到善意回應，不得已只好用這種方式向您反映我們瀕臨絕望的要求。請給我父親一個出國治療的機會，這不僅是對一個家庭最後希望的守護，也是對一個生命的尊重。一個寬容而富有同理心的決定，將會成為歷史對您仁慈與胸襟的見證，而非留下令人痛心的遺憾。"

該公開信在社群網站平台X上被多位知名媒體人轉發或跟帖。中國前媒體人賈葭在社交平台X上證實，這封公開信的確由任志強的女兒任心意發出。《紐約時報》專欄作家袁莉也在X上確認此信的真實性。

任志強因敢言被稱為「任大炮」 圖片來源： picture-alliance/AP Photo/Color China Photo

曾不點名批評習近平的「任大炮」

任志強生於1951年3月8日。其父任泉生1938年加入中國共產黨，曾擔任中華人民共和國商業部副部長職務。因出生於高幹家庭，任志強被視為有紅二代背景。1969年1月文革期間，任志強曾被下放至陝西省延安縣馮莊公社。後參軍，1974年加入中國共產黨。1981至1984年任北京怡達公司副總經理。1984至1988年任北京市華遠經濟建設開發總公司建設部經理。

1985年，任志強被舉報，並以"貪污罪"罪名被關進看守所14個月。1986年，法院改判任志強無罪釋放。任志強自上個世紀80年代起從事房地產業，長年任北京市華遠房地產股份有限公司董事長、總經理。曾任北京市政協委員。2014年11月24日，任志強通過微博發表聲明，宣佈正式退休。2016年5月，他被北京市西城區紀委除以留黨察看一年處分，2020年7月被開除黨籍。2020年9月22日，北京市第二中級人民法院網站刊登消息，宣佈任志強的行為構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，合並執行有期徒刑18年，並處罰金人民幣420萬元。

任志強長期以來因敢言著稱，曾多次公開批評中國政府的相關政策，人稱"任大炮"。尤其引人注意的是，2020年2月疫情期間，任志強在社群網站撰長文，批評中國當局應對疫情嚴重失職，還暗示習近平是"剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑"。北京市西城區紀委監委2020年7月23日宣佈開出任志強黨籍時稱他"喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致"，還批評他"醜化黨和國家形象"，以及"對黨不忠誠、不老實"，"家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財"。

對於任志強2020年9月被以貪污罪、受賄罪等罪名重判18年有期徒刑，許多中國網民在社群網站提出質疑，認為是對其"以言治罪"。任志強2011年退任華遠地產董事長前接受過四次財產審計，並沒有被發現存在貪污問題。

任志強在其自傳《野心優雅》中提到過他的兩次婚姻。他在第一次婚姻中育有一子，在與現任妻子鄭雪清的第二次婚姻中育有一女，即任心意。任志強的兒子2020年據傳與父親一起被捕入獄，但該消息未獲官方證實。任心意在9月2日的公開信中談到，她的哥哥也因父親的案件被牽連，遭到重判9年。

(綜合報導）

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