以軍稱發現三具人質屍體 美建臨時碼頭在加薩啟用

以色列軍方稱在加薩地帶發現三具以色列人質的屍體。此外，美國在加薩地帶建造的臨時碼頭開始啟用，從海路向巴勒斯坦平民提供更多人道援助物資。

（德國之聲中文網）以色列軍方周五（5月17日）表示，他們在加薩發現三具人質的屍體。 這三名人質是去年10月7日巴勒斯坦極端組織哈馬斯發動襲擊後失蹤的，其中包括德國籍以色列人盧克（Shani Louk）。 盧克的屍體被放在一輛皮卡車後座上的照片一度被廣泛傳播。 哈馬斯被以色列以及許多西方國家認定為恐怖組織。

以軍方首席發言人哈加裡（Daniel Hagari）周五當天介紹，已確認三具屍體的身份，他們分別是布斯基拉（Amit Buskila）、格勒倫特（Itzhak Gelerenter）和盧克。他補充道，三人都是10月7日在以色列邊境附近舉行的諾瓦音樂節（Nova music festival）期間遇害的，之後哈馬斯將其屍體運往加薩。

哈加裡表示：「我們將繼續為將人質帶回家而奮斗。」 據以色列方面稱，哈馬斯於10月7日綁架了約250名人質，目前仍有約100名人質被關押在加薩，還有大約30具屍體留在那裡。以色列軍方於去年10月份宣佈了盧克據信已死亡的消息。

人質家屬求助聯合國

仍被哈馬斯扣押的以色列人質的親屬在周四專門召開的聯合國安理會會議上發言。同為德國公民的羅曼（Gilli Roman）談到了他的弟媳卡梅爾（Carmel）：襲擊者於去年10月 7日在靠近以色列南部集體社區（Kibbutz）貝埃裡（Beeri）的種植園綁架了她。羅曼說：「我們對卡梅爾的情況知之甚少。我們希望她還活著。」

美國在會議上的重點是「譴責10月7日在以色列發生的劫持人質事件，將其視為恐怖主義的心理工具」。安理會代表和包括德國在內的多名聯合國會員國表示，他們將繼續努力爭取所有人質獲釋。

哈馬斯及其支持者在10月7日的襲擊中殺害約1200人，其中大部分是平民，並劫持了200多名人質。根據以色列和哈馬斯達成的一份協議，部分人質在約兩個月後獲釋，但其餘人質的命運尚不清楚。據哈馬斯控制的加薩衞生部稱，自從這次以哈戰爭爆發，已造成至少35303名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

以色列人質與家屬團聚 拜登盼延長停火 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

經海路援助加薩

在以哈衝突持續之際，美國軍方表示，在加薩地帶建造的一個臨時碼頭開始啟用，以使更多緊急人道主義援助物資能夠抵達巴勒斯坦領土。該碼頭已於周四被錨固在加薩海岸邊，預計有約500噸的援助物資將在未來幾天運抵碼頭。首批援助物資於當地時間周五上 9點左右開始通過碼頭上岸。美國中央司令部在社群網站平台X上表示，美軍並沒有上岸。

美國中央司令部介紹：「這是一項持續的多國行動，旨在通過海上人道主義走廊向加薩的巴勒斯坦平民運送更多援助物資。」五角大樓的聲明稱，預計每天將有約90輛卡車抵達臨時碼頭。美國官員希望近期可增至每天150輛卡車。目前加薩地帶的基本物資匱乏。美國國際發展署（USAID）和世界糧食計劃署稱，加薩北部已經出現飢荒現象。美國和國際援助組織同時強調，臨時碼頭並不能替代陸路運輸。

美國在加薩地帶建造的臨時碼頭 圖片來源： IDF via REUTERS

美國安顧問訪問沙烏地和以色列

美國白宮周五介紹，該國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於本周末前往沙烏地阿拉伯和以色列，就加薩衝突舉行會談。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，沙利文將於周六會見沙烏地王儲穆罕默德‧本‧薩勒曼（Mohammed bin Salman），周日會見以色列总理納坦雅胡。 柯比告訴記者，在以色列的會談中，沙利文將強調必須有針對性方式打擊哈馬斯，而不是對加薩南部城市發動全面攻擊。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。