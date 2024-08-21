以軍在加薩地帶發現六名人質遺體

這些被發現的遺體已被軍方從汗尤尼斯運往以色列境內。與此同時，一些人質家屬敦促以色列政府盡快同恐怖組織哈馬斯簽署停火協議。

（德國之聲中文網）以色列軍方表示，他們同以色列國內情報部（Schin Bet ）合作，發現了六具人質遺體。軍方表示，周二凌晨，以軍士兵在加薩地帶南部的汗尤尼斯發現了這些人質遺體。他們已經通知了人質家屬。媒體報導稱，這些人質的歲數介於35歲到80歲之間。

人質家屬呼籲同哈馬斯簽署協定

以色列有關當局稱，其中五名人質此前就已被宣佈死亡。第六名人質生前則來自尼爾奧茲社區（ Kibbuz Nir Oz）。人質及失蹤者家屬論壇周二上午表示：「這名人質在被俘期間死亡的事件恰恰說明，如果盡早同哈馬斯簽署並履行協定，他以及其他人質本來是可以獲救的。」

人質家屬團體敦促以色列總理內塔尼亞，「今天」就批准同極端伊斯蘭組織哈馬斯的協定文本。以色列、美國、德國以及其他一些國家已將哈馬斯定性為恐怖組織。

官方稱仍有109人被哈馬斯扣為人質

人質家屬團體稱，無論是在道義、還是倫理層面上，以色列都有義務「為遇害者舉行有尊嚴的葬禮，並將全部倖存人質接回家。」人質家屬表示，只有同哈馬斯開展談判，才能讓109名倖存人質安全回家。一般認為，這109名人質中，有相當一部分已經不在人世。

美國國務卿布林肯正在對中東地區多個國家進行訪問，目的是盡快促成以哈停火，並使全部人質獲得釋放。這也是數月以來，實現停火首次成為可能。周一，布林肯在特拉維夫一次新聞發布會上表示，以色列方面已經接受了美國支持的停火建議。他說：「現在輪到哈馬斯採取同樣步驟了。」此前，布林肯還同以色列總理納坦雅胡举行了會談。

8月19日，美國國務卿布林肯同以色列總理納坦雅胡举行會談。 圖片來源： Chaim Zach/Israeli Government Press Office/dpa/picture alliance

布林肯呼籲哈馬斯接受妥協方案

布林肯表示：「如果哈馬斯及其領導人真正關心巴勒斯坦民眾，那麼就應當接受這份協議。」美國國務卿布林肯表示，這是哈馬斯及其他恐怖團伙在十月七日對以色列發動襲擊後，結束當前加薩地帶民眾苦難的、唯一的、也是最快最佳的方案。

埃及發出警告：戰爭一旦擴展 後果不堪設想

本周二，美國布林肯繼續前往埃及海濱城市阿萊曼（El-Alamain），同埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi） 舉行了會談。會談後，塞西發出警告稱，一旦加薩戰爭的範圍繼續擴大，後果將不堪設想。他表示，是時候結束這場無休無止的戰爭了。「各方應回歸理智，重新使用和平和外交的語言。」

埃及總統塞西表示，交戰各方必須對戰火蔓延的危險有充分的認識。過去幾個月以來，埃及、美國同卡達一道，試圖在以色列和極端伊斯蘭組織哈馬斯之間居中調停。據以色列媒體報導，有關人質問題的談判今後幾天將在埃及首都開羅繼續舉行。

十月七日，哈馬斯武裝團伙對以色列發動的恐怖襲擊中，共有253人被劫為人質。以色列釋放了一些巴勒斯坦囚犯後，部分人質已重獲自由。另有個別人質被以軍解救。在十月七日的恐襲中，另有大約1200名以色列人被殺害。

以色列軍方隨即對加薩地帶發起了大規模軍事行動。哈馬斯控制下的加薩衞生部門宣稱，迄今為止，以軍發起的攻勢中，已有超過四萬人喪生。不過，這一數據無法得到獨立核實。

（德新社，天主教新聞社，法新社，路透社)

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