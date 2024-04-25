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以色列-哈馬斯戰爭
德中關係
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简
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圖片來源： Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance
以色列-哈馬斯戰爭
2023年10月7日，哈馬斯針對以色列發動恐怖襲擊，此後以色列對哈馬斯宣戰，中東暴力局面激化，人們擔心衝突會繼續擴散到該地區其他國家。
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即時新聞
2024年4月25日
2024年4月25日
以色列媒體稱加薩亂葬坑並非以軍所為
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準
國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準
人權組織"國際特赦組織"在其最新發布的年度報告中，指責歐盟國家在加薩問題上採用雙重標準。該組織認為，不論是美國、歐盟，還是中國、伊朗、阿富汗、俄羅斯，許多國家如今都無視國際人權條約，全球人權狀況倒退回1948年之前。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
成百上千的伊朗無人機擊中以色列境內的目標？幾天來，網路上流傳著大量相關影片，似乎印證伊朗對以色列的報復襲擊取得了巨大戰果。不過，德國之聲事實核查發現，許多影像資料都是來自於幾年前。
媒體
2024年4月16日
2024年4月16日
美國向以色列提供了哪些軍事援助？
美國向以色列提供了哪些軍事援助？
根據一份諒解備忘錄，美國在10年內向以色列提供總額380億美元的軍事援助。但這還不是美國對以色列軍事行動的全部支持。
政治
2024年4月8日
2024年4月8日
美軍向加薩空投物資 聯合國稱杯水車薪
美軍向加薩空投物資 聯合國稱杯水車薪
美軍表示，已出動多架C130運輸機向加薩民眾空投了3.8萬人份食品。此前，以軍士兵射殺圍搶物資的民眾，引發國際社會對當地人道危機的高度關切。聯合國則指出，對於基本物資急缺的加薩地區，空投只是杯水車薪。
衝突
2024年3月3日
2024年3月3日
加薩待援平民遇害 美國考慮空投物資
加薩待援平民遇害 美國考慮空投物資
加薩平民在爭搶援助物資時遭以軍士兵射殺，國際社會因此加大了對以色列的施壓力度，要求以方徹查此案並盡快實施人道主義停火。美國、德國等國則醞釀直接向加薩平民空投救援物資。
衝突
2024年3月2日
2024年3月2日
拒絕兩國方案 以色列首度提出「加薩戰後計劃」
拒絕兩國方案 以色列首度提出「加薩戰後計劃」
以色列總理納坦雅胡首次提出了加薩戰後計劃，其中包含全面軍事控制和關閉聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程处。除此之外，該計劃還涵蓋了哪些方面？
政治
2024年2月24日
2024年2月24日
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