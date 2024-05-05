以色列關閉境內半島電視台分部

以色列政府經表決決定，因涉及國家安全，加薩戰爭持續期間，關閉半島電視台在以色列的業務。半島電視台稱其為「荒謬的謊言」，並表示將採取一切法律措施。

（德國之聲中文網）周日（5月5日），以色列內閣全票通過關閉半島電視台的決議後，總理納坦雅胡在社媒上發帖宣佈「煽動性頻道半島電視台將在以色列關閉」。

以色列政府隨後發布聲明稱，以色列通信部長已簽署 "立即行動 "令。

聲明說，新措施包括關閉半島電視台在以色列的辦事處、沒收廣播設備、切斷有線電視和衛星公司對該頻道的播放以及封鎖其網站。聲明沒有提及半島電視台在加薩的業務。一名以色列議員表示，半島電視台仍可能用法律形式阻止關閉。

半島電視台則立即駁回了有關以色列國安的指控，稱這不僅是一個「危險而荒謬的謊言」，而且剝奪人們獲取訊息的權利，是犯罪行為，其記者也將因此而陷入危險境地。半島電視台表示，將「採取一切法律措施」，維護電視台和工作人員的權益。

哈以戰爭以來半島電視台全天候報導

半島電視台由卡達政府資助，對以色列在加薩的軍事行動持批評態度，以哈戰爭爆發以來，該電視台全天候進行報導。

今年4月，電視台發布聲明批評以色列的關閉計劃是「打壓的升級」，是對其「系統性攻擊的一部分」。半島電視台的這份聲明稱，以色列政府蓄意襲擊並殺害了該台的數名記者，其中包括 Samer Abu Daqqa 和 Hamza AlDahdooh，但以色列則駁回以上指控，稱其不會將記者作為打擊目標。

卡達于1996年出資創立了半島電視台，旨在提升和改善該國在全球的形象。

卡達政府創辦並資助半島電視台 圖片來源： Kamran Jebreili/AP Photo/picture alliance

半島電視台：關閉是政治決定

以色列議會於今年4月批准了一項法律，允許暫時關閉被認為威脅國家安全的外國廣播公司。以哈戰爭爆發後，以色列多次批評半島電視台的報導具有偏見以及傾向性。

半島電視台以色列和巴勒斯坦分社社長奧馬利（Waleed Omari） 說，關閉電視台的決定同專業或新聞無關，它是政治性的。他說，電視台正在準備作出法律回應。

以色列法律允許納坦雅胡及其安全内閣關閉設在以色列境內的新聞機構，期限為45天。該期限可以延長，它的有效期可以持續到7月底或加薩戰爭結束。

（路透社、德新社）

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