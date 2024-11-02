以色列遭遇來自黎巴嫩的襲擊 美國增強中東地區軍事部署

黎巴嫩真主黨宣稱對向以色列軍事基地發動的襲擊負責。伊朗最高領袖哈梅內伊威脅要對以色列和美國進行毀滅性回應。

（德國之聲中文網）周六（11月2日）凌晨，以色列中部城鎮提拉（Tira）遭到來自黎巴嫩的導彈襲擊，造成至少11人受傷。

襲擊發生在空襲警報響過之後。這是當天來自黎巴嫩的多輪襲擊之一。許多導彈被以色列的防空系統攔截，或者落入了無人居住的區域。

以色列馬根大衛阿多姆急救服務機構（MDA）稱，提拉一棟建築物遭到直接襲擊，11人被彈片和玻璃碎片擊傷。三人傷勢中等，其餘受到輕傷。

現場影片顯示這棟三層樓建築的屋頂和頂層受到嚴重損毀，樓下的車輛也遭受損害。

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真主黨宣稱對以色列發動襲擊

伊朗支持的黎巴嫩真主黨宣稱對向位於特拉維夫郊外的格利洛特（Glilot）以色列軍方8200部隊基地發射的導彈負責，並聲稱使用爆炸無人機襲擊了以色列中部的帕爾馬希姆空軍基地（Palmachim Air Base），稱他們"精確命中目標"。

以色列軍方尚未證實上述基地遭到攻擊。

真主黨表示，周六黎明對格利洛特的導彈襲擊是為了報復以色列犯下的"屠殺行為"。真主黨的聲明可能與對距離格利洛特約20公里的提拉遭遇的襲擊有關。

提拉居民阿卜杜勒‧海（Tamar Abdel Hai）表示，這次襲擊讓人恐懼。他說："我呼籲阿拉伯世界的所有領導人以及以色列的領導人，以及任何能幫助結束這場戰爭的人--受夠了！"

真主黨還表示，其戰士已向以色列北部的多個城鎮發射了火箭彈，包括達爾頓（Dalton）、耶蘇德哈馬阿拉（Yesud HaMa'ala）和巴爾約海（Bar Yohai）。

哈梅內伊：以色列和美國必將得到毀滅性回應

周六清晨的襲擊可能只是對以色列更嚴重的報復性打擊的開始。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）周六威脅要對以色列和美國進行懲罰性回應，以報復以色列10月26日針對伊朗軍事基地和其他地點的空襲。

"敵人，無論是猶太復國主義政權還是美利堅合眾國，必將因他們對伊朗、伊朗民族和抵抗陣線所作所為得到毀滅性回應。"哈梅內伊在伊朗官方媒體發布的影片中說道。

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黎巴嫩140萬人流離失所

伊朗今年已兩次直接襲擊以色列，其進一步攻擊可能會將更多中東地區推向更廣泛的衝突。以色列已經在加薩地帶與伊朗支持的激進組織哈馬斯交戰，同時在黎巴嫩與真主黨交戰。

以色列的打擊削弱了真主黨的力量，也給黎巴嫩南部和其他地區造成了沉重的損失。

周五，以色列在黎巴嫩東北部的村莊進行了數十次空襲，黎巴嫩衞生部報告稱至少52人死亡，數十人受傷。

根據黎巴嫩衞生部周五更新的訊息，自2023年以色列與真主黨的衝突爆發以來，已有超過2897人在黎巴嫩喪生，13150人受傷。聯合國機構估計，以色列對黎巴嫩的地面入侵和轟炸已使140萬人流離失所。

黎巴嫩附近以色列北部社區的居民，大約6萬人也被迫流離失所超過一年。

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加薩地區人道主義狀況堪憂

以色列還加大了對加薩地帶剩餘哈馬斯武裝分子的攻擊力度，引發了對仍然滯留在那裡的平民人道主義狀況的擔憂。世界衞生組織表示計劃周六在加薩市恢復小兒麻痺症疫苗接種活動，但由於以色列加緊封鎖，北部偏遠城鎮仍無法進入。

根據哈馬斯控制的加薩地區衞生部門的統計，自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊引發加薩戰爭以來，至少有43000人喪生。哈馬斯的襲擊造成以色列大約1200人喪生，大約250名人質被劫持，其中還有大約100名仍被關押。

加薩地區衞生部衛部的統計沒有區分平民和戰鬥人員，但表示該地區死者中超過一半是婦女和兒童。

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美國增強中東地區軍事部署

美國國防部周五（11月1日）發表聲明稱，國防部長奧斯汀已下令繼續增強美軍在中東地區的部署，包括派遣額外的導彈驅逐艦、戰鬥機、加油機以及B-52遠程轟炸機。

五角大樓發言人賴德少將（Major General Pat Ryder）在聲明中稱，這些部隊將在未來幾個月內抵達該地區，以替換即將離開的"亞伯拉罕‧林肯"號航母戰鬥群。

三周前，美國總統拜登表示已命令五角大樓向以色列派遣"薩德"高空區域防禦系統（THAAD）和部隊，這是美國保護其盟友並在地中海東部建立防禦陣線的舉措之一。

"這些行動展示了美國全球防禦態勢的靈活性以及美國在短時間內全球部署的能力，以此應對不斷變化的國家安全威脅。"賴德在聲明中表示。

聲明還說，國防部長奧斯汀"再次明確表示，如果伊朗及其夥伴或代理人利用當前局勢對美方人員或地區利益發起攻擊，美國將採取一切必要措施保衛我們的人民。"

具備核打擊能力的遠程B-52轟炸機已多次被部署到中東。 資料圖片 圖片來源： ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images

具備核打擊能力的遠程B-52轟炸機已多次被部署到中東，以此對伊朗發出強烈警告。

賴德未提供將要調動的具體飛機和艦艇數量。

他說，這些行動符合美國在中東保護公民和部隊、保護以色列以及通過威懾和外交實現衝突降級的承諾。

以色列在加薩與哈馬斯的戰爭以及在黎巴嫩與真主黨的戰爭正在持續進行。

美國和歐盟將哈馬斯認定為恐怖組織。美國認為真主黨是恐怖組織，但歐盟僅將其武裝派別列入恐怖組織名單，而未將其政治派別列入。

（美聯社、德新社）

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