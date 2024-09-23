以色列繼續對真主黨空襲 中國呼籲公民撤離以色列

在周末的密集空襲之後，以色列對黎巴嫩南部的真主黨民兵設施發起新一輪攻擊，並呼籲真主黨軍事設施附近的居民盡快離開。周日，中國駐以色列大使館呼籲中國公民離開當地。

（德國之聲中文網）以色列軍方周一（9月23日）宣佈，將對黎巴嫩的真主黨民兵展開"全面和精準"的攻擊，並呼籲當地居民遠離真主黨的軍事目標，比如武器庫等。

以軍發言人哈加裡（Daniel Hagari）在一場新聞發布會上說，"身在真主黨民兵用作軍事目的的建築物或區域附近的黎巴嫩平民，應立即前往安全地帶"。

這位軍方發言人說，以色列已確定伊朗支持的黎巴嫩真主黨民兵正準備發動更多襲擊，並已對與該組織有關的幾個地點發動了打擊。哈加裡少將說，真主黨正在收集包括巡航導彈在內的武器，集中在黎巴嫩南部多地。

他呼籲該地區居民避開這些地點，稱真主黨民兵已將 "你們和你們的家人置於危險之中"。 哈加裡說，這一警告適用於以色列邊境以北長達80公里（50英裡）地區的數十個村莊。當記者問及以色列可能對黎巴嫩發動地面入侵時，哈加裡說，"我們將不惜一切代價 "讓撤離的以色列北部居民安全返回家園。

來自黎巴嫩的火箭彈在以色列造成損失 圖片來源： Gil Nechushtan/AP Photo/picture alliance

「真主黨將理解這一訊息」

黎巴嫩通官方訊社國家新聞社（NNA）和法新社報導，以色列周一對黎巴嫩南部和東部已發起數十次襲擊。NNA報導稱，以軍戰鬥機在半小時內就對黎巴嫩南部進行了80多次空襲，並對東部的貝卡谷地進行了猛烈襲擊，至少造成一人喪生，6人受傷。

過去幾天，以色列和受到伊朗支持的真主黨民兵之間的衝突激化。以軍稱，在對貝魯特的一次空襲中擊斃了真主黨的多名高階指揮官，同時摧毀了位於黎巴嫩南部的數千處火箭彈發射架。

以色列總理納坦雅胡周日表示，以色列最近幾天以令其無法想像的方式打擊了黎巴嫩真主黨。"如果真主黨還沒有理解這一訊息，我向你們保證，它將理解這一訊息。"

真主黨方面的反擊也未停止。以色列軍方表示，周日凌晨真主黨從黎巴嫩向以色列發射了150多枚火箭彈和無人機。據美聯社報導，一些火箭彈落在以色列北部的海法附近，至少有三人受傷，汽車和建築物受損。

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黎巴嫩或成「另一個加薩」

隨著的升級，中國敦促其在以色列的公民 "盡快 "離開。中國駐以色列大使館周日（9月22日）在其官網上發表聲明，"提醒在以中國公民密切關注形勢發展變化，進一步提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，切實加強安全防範措施，切勿麻痺大意。"

聲明呼籲在以中國公民"按照相關要求盡快回國或轉移至安全地區，確需繼續留以人員及時關注當地安全提示，堅持非必要不外出，避免前往北部等高風險地區和敏感地帶，保持聯絡暢通，確保安全"。此前，中國大使館對以色列的安全提示為"提醒中國公民暫勿前往以色列"。

在中國呼籲中國公民離開以色列之前，已有多個國家呼籲本國公民離開黎巴嫩。

以色列的重要盟友美國表示，軍事衝突升級不符合以色列的"最佳利益"，美國總統拜登稱，華盛頓正在盡一切可能防止更大規模的衝突。拜登說，他的政府 "將竭盡所能阻止更大規模的戰爭爆發。我們仍在繼續努力"。

在一年一度的聯合國大會召開之前，聯合國秘書長古特雷斯警告說，黎巴嫩有可能成為 "另一個加薩"，他還說，"很明顯，雙方都對加薩戰爭的停火不感興趣"。

（法新社）

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